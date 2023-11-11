Яка українська монета коштує майже 250 доларів

Українські монети. Фото: Freepik

Серед українських монет є чимало таких, які цінуються серед нумізматів. Експерти придивляються до кожної деталі. Одну з таких монет люди можуть продати майже за 250 доларів.

Про це повідомляє Violity.

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Продавець із Тернополя опублікував на аукціоні монету номіналом 2 копійки. Вся її цінність у даті карбування.

Монета номіналом 2 копійки 2003 року. Фото: Violity

Цінність монети можна визначити лише за аверсом, однак є ще одна особливість. Ці копійки карбували з нержавіючої сталі, через що її називають "магнітною". Вона притягується будь-яким магнітом.

Монета номіналом 2 копійки 2003 року. Фото: Violity

В чому особливість такої монети

Цінність монети у її різновиді. Нумізмати заявляють, що вона отримала класифікацію 1ДА — так позначаються рідкісні 2 копійки, які карбували у 2003 році.

Все через те, що тоді монети карбувалися виключно для річної колекції. У планах не було, що 2 копійки з цифрами "2003" на аверсі потраплять в обіг. Їх випускали в обмеженому тиражі.

Вага монети. Фото: Violity

Набір із такою монетою так і не вийшов. Вся партія потрапила в обіг і лише інколи копійки з'являлися на аукціонах.

Наразі таку монету знайти складно, адже з 2019 року 2 копійки вийшли з обігу.

Продавець оцінив її у майже 250 доларів — 8 800 гривень.

Нагадаємо, Національний банк України до річниці визволення Херсонщини вводить в обіг нову пам’ятну монету "Антонівський міст". Вона присвячена найбільш згадуваному в часи війни мосту в Україні.

Також ми писали, що в Україні деякі старовинні монети, які досі можуть валятися в скарбничках або бути забутими в гаманцях, є насправді досить цінними. Прикладом такої монети є 25 копійок 1992 року, яку експерти оцінюють у суму до тисячі американських доларів.