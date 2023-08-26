Как изменились цены на молочные продукты в августе. Анализ цен на масло, молоко, сметану и творог

Продукты чек в супермаркете. Фото: cbc.ca

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

Российское вторжение вызвало постепенное удорожание продуктов питания в Украине. Из-за военных действий пострадали многие сельскохозяйственные предприятия и фермерские хозяйства, что негативно сказалось на объемах производства пищевых товаров. Кроме того, стоимость доллара и цены на бензин, продолжающие расти в Украине, также негативно влияют на общую стоимость товаров в магазинах. Также война значительно усложнила логистику перевозок, что увеличило издержки производителей и, как следствие, повышают цены на продукты.

Новини.LIVE рассказывают, как изменились цены на молочные продукты в Украине в августе.

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В августе некоторые товары стали дешевле, но аналитики предполагают, что дальнейшего значительного снижения цен ждать не стоит. Это связано с ожидаемым ростом цен на автомобильное горючее, которое может подняться до 60 гривен.

Директор консалтинговой компании А-95 Сергей Куюн на телемарафоне подчеркнул, что увеличение стоимости бензина может повлиять на бюджеты как хозяйств, так и обычных потребителей. Этот фактор также может оказать общее давление на уровень инфляции в экономике.

"Цены на нефтепродукты остаются высокими во всем мире, и с июня дешевое горючее закончилось. Поэтому рынок будет постепенно приходить в равновесие с новой реальностью, которая предполагает рост цен. Хотя я не думаю, что они достигнут 60 гривен за литр при текущих уровнях, но будут очень близки к этому значению. Сейчас у нас есть потенциал для роста цен на 2-3 гривны", — пояснил Куюн.

Так, за последнюю неделю в Украине заметно поднялись цены на разные виды топлива, включая бензин, дизельное топливо и автомобильный газ. Вот как изменились цены:

Цена на бензин A-95+ выросла за неделю на 0,42 гривны.

Цена на бензин A-95 поднялась на 0,29 гривны за семь дней.

Дизельное горючее подорожало за неделю на 0,30 гривны.

Цена на бензин A-92 выросла на 0,73 гривны.

Стоимость автомобильного газа выросла на 0,10 грн.

Прежде всего, повышение цен может отрицательно сказаться на предприятиях, которые зависят от топлива как важного ресурса для своего производства.

А вот в сообщении Пенсионного фонда Украины отмечается, что в стране впервые с начала военного конфликта увеличилась реальная средняя зарплата.

Согласно официальной информации ПФУ этот показатель имеет важное значение для расчета пенсий. Впервые с начала 2022 реальная зарплата начала расти. По данным ПФУ, изменения в средней зарплате были такими:

январь: 12,644 тыс. гривен;

февраль: 12,794 тыс. гривен;

март: 13,423 тыс. гривен;

апрель: 13,626 тыс. гривен;

май: 14,109 тыс. гривен;

июнь: 16,012 тыс. грн.

По сравнению с июнем прошлого года зарплата выросла на 14,7%. Год назад средняя зарплата составила 13,957 тысячи гривен. Так, при инфляции в 12,8% в июне рост реальной заработной платы составил около 2%.

Как изменились цены на молочные продукты в Украине в августе

Для анализа изменения цен мы использовали данные с портала о финансах и инвестициях "Минифин".

Цены на йогурт

Средняя цена 290 мл йогурта в августе составляет: 21,70 грн.

Средняя цена 290 мл йогурта в июле составляла: 25,90 грн.

Цены на йогурт в августе снизились в среднем на 19 процентов.

Цены на йогурт в Украине. Фото: Минфин

​Цены на кефир

Средняя цена за 950 мл кефира в августе составляет 42,94 грн.

Средняя цена за 950 мл кефира в июле составляла 43,47 грн.

Цены на кефир в августе свалились в среднем на 1 процент.

Цены на кефир в Украине. Фото: Минфин

Цены на маргарин

Средняя цена за 250 г маргарина в августе составляет: 29,17 грн.

Средняя цена за 250 г маргарина в июле составляла: 32,50 грн.

Цены на маргарин в августе упали в среднем на 11 процентов.

Цены на маргарин в Украине. Фото: Минфин

Цены на масло

Средняя цена за 200 г масла 73% жирности в августе составляет: 67,46 грн.

Средняя цена за 200 г масла 73% жирности в июле составляла: 68,31 грн.

Цены на масло в августе упали в среднем на 1%.

Цены на масло в Украине. Фото: Минфин

Цены на молоко

Средняя цена 900 мл молока в августе составляет: 41,34 грн.

Средняя цена 900 мл молока в июле составляла: 38,14 грн.

Цены на молоко в августе выросли в среднем на 8%.

Цены на молоко в Украине. Фото: Минфин

Цены на сливки

Средняя цена 200 мл сливок в августе составляет: 23,50 грн.

Средняя цена 200 мл сливок в июле составляла: 24,03 грн.

Цены на сливки в августе упали в среднем на 2%.

Цены на сливки в Украине. Фото: Минфин

Цены на сметану

Средняя цена за 350 г сметаны 15% жирности в августе составляет: 37,79 грн.

Средняя цена за 350 г сметаны 15% жирности в июле составляла: 39,32 грн.

Цены на сметану в августе упали в среднем на 2%.

Цены на сметану в Украине. Фото: Минфин

Цены на плавленый сыр

Средняя цена за 350 г плавленого сыра 15% жирности в августе составляет: 18,13 грн.

Средняя цена за 350 г плавленого сыра 15% жирности в июле составляла: 18,11 грн.

Цены на сыр в августе почти не изменились.

Цены на сыр в Украине. Фото: Минфин

Цены на сыр

Средняя цена за 1 кг сыра "Голландский" 45% жирности в августе составляет: 425,49 грн.

Средняя цена за 1 кг сыра "Голандский" 45% жирности в июле составляла: 438,73 грн.

Цены на сыр "Голландский" 45% в августе упали в среднем на 3 процента.

Средняя цена за 1 кг сыра "Русский" 50% жирности в августе составляет: 356,50 грн.

Средняя цена за 1 кг сыра "Русский" 50% жирности в июле составляла: 355,86 грн.

Цены на сыр "Русский" 50% в августе почти не изменились.

Цены на сыр в Украине. Фото: Минфин

Цены на творог

Средняя цена за 300 г кисломолочного сыра 9% жирности в августе составляет: 58,60 грн.

Средняя цена за 300 г кисломолочного сыра 9% жирности в июле составляла: 65,61 грн.

Цены на творог в августе упали в среднем на 11 процентов.

Цены на кисломолочный творог в Украине. Фото: Минфин

Напомним, в Украине аграрии прогнозируют значительное удорожание всех продуктов питания . Причиной называют последствия евроинтеграции. Как отмечают специалисты, на имплементацию Украиной европейских норм уйдет некоторое время, которое будет предусматривать увеличение инвестиций, в частности, в новое оборудование и технологии. Поэтому ожидается рост себестоимости продукции для производителей, а затем и для украинских потребителей.

Также мы писали, что в украинских супермаркетах в августе этого года начали расти цены на хлеб и хлебопродукты. Стоимость за месяц изменилась на некоторую продукцию более чем на 4 гривны.