Як змінились ціни на молочні продукти в Україні у серпні. Аналіз цін на масло, молоко, сметану та сир

Чек продукти у супермаркеті. Фото: cbc.ca

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Російське вторгнення викликало поступове подорожчання продуктів харчування в Україні. Через військові дії постраждали багато сільськогосподарських підприємств і фермерських господарств, що негативно позначилося на обсягах виробництва харчових товарів. Крім того, вартість долара та ціни на бензин, шо продовжують зростати в Україні, також негативно впливають на загальну вартість товарів у магазинах. Також війна значно ускладнила логістику перевезень, що збільшило витрати виробників і, як наслідок, ті підвищують ціни на продукти.

Новини.LIVE розповідають, як змінились ціни на молочні продукти в Україні у серпні.

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У серпні деякі товари стали дешевшими, але аналітики передбачають, що подальшого значного зниження цін чекати не варто. Це пов'язано з очікуваним зростанням цін на автомобільне пальне, яке може піднятися до 60 гривень.

Директор консалтингової компанії А-95 Сергій Куюн під час телемарафону підкреслив, що збільшення вартості бензину може вплинути на бюджети як господарств, так і звичайних споживачів. Цей фактор також може спричинити загальний тиск на рівень інфляції в економіці.

"Ціни на нафтопродукти залишаються високими у всьому світі, і з червня дешеве пальне закінчилося. Тому ринок поступово приходитиме в рівновагу з новою реальністю, яка передбачає зростання цін. Хоча я не думаю, що вони досягнуть 60 гривень за літр при поточних рівнях, але будуть дуже близькі до цього значення. Наразі ми маємо потенціал для зростання цін на 2-3 гривні", — пояснив Куюн.

Так, за останній тиждень в Україні помітно піднялися ціни на різні види палива, включаючи бензин, дизельне пальне та автомобільний газ. Ось як змінилися ціни:

Ціна на бензин A-95+ зросла за тиждень на 0,42 гривні.

Ціна на бензин A-95 піднялася на 0,29 гривні за сім днів.

Дизельне пальне подорожчало за тиждень на 0,30 гривні.

Ціна на бензин A-92 збільшилась на 0,73 гривні.

Вартість автомобільного газу зросла на 0,10 гривні.

Насамперед підвищення цін може негативно позначитися на підприємствах, які залежать від палива як важливого ресурсу для свого виробництва.

А ось у повідомленні Пенсійного фонду України (ПФУ) зазначається, що в країні вперше з початку воєнного конфлікту збільшилася реальна середня зарплата.

Згідно з офіційною інформацією ПФУ, цей показник має важливе значення для розрахунку пенсій. Вперше з початку 2022 року реальна зарплата почала зростати. За даними ПФУ, зміни у середній зарплаті були такими:

січень: 12,644 тис. гривень;

лютий: 12,794 тис. гривень;

березень: 13,423 тис. гривень;

квітень: 13,626 тис. гривень;

травень: 14,109 тис. гривень;

червень: 16,012 тис. гривень.

Порівнюючи з червнем минулого року, зарплата зросла на 14,7%. Рік тому середня зарплата становила 13,957 тисяч гривень. Так, при інфляції в 12,8% у червні зростання реальної заробітної плати становило близько 2%

Як змінились ціни на молочні продукти в Україні у серпні

Для аналізу зміни цін ми використовували дані з порталу про фінанси та інвестиції "Мініфін".

Ціни на йогурт

Середня ціна за 290 мл йогурту у серпні становить: 21,70 грн.

Середня ціна за 290 мл йогурту у липні становила: 25,90 грн.

Ціни на йогурт у серпні впали в середньому на 19 відсотків.

Ціни на йогурт в Україні. Фото: Мінфін

​Ціни на кефір

Середня ціна за 950 мл кефіру у серпні становить: 42,94 грн.

Середня ціна за 950 мл кефіру у липні становила: 43,47 грн.

Ціни на кефір у серпні впали в середньому на 1 відсоток.

Ціни на кефір в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на маргарин

Середня ціна за 250 гр маргарину у серпні становить: 29,17 грн.

Середня ціна за 250 гр маргарину у липні становила: 32,50 грн.

Ціни на маргарин у серпні впали в середньому на 11 відсотків.

Ціни на маргарин в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на масло

Середня ціна за 200 гр масла 73% жирності у серпні становить: 67,46 грн.

Середня ціна за 200 гр масла 73% жирності у липні становила: 68,31 грн.

Ціни на масло у серпні впали в середньому на 1 відсоток.

Ціни на масло в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на молоко

Середня ціна за 900 мл молока у серпні становить: 41,34 грн.

Середня ціна за 900 мл молока у липні становила: 38,14 грн.

Ціни на молоко у серпні зросли в середньому на 8 відсотків.

Ціни на молоко в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на вершки

Середня ціна за 200 мл вершків у серпні становить: 23,50 грн.

Середня ціна за 200 мл вершків у липні складала: 24,03 грн.

Ціни на вершки у серпні впали в середньому на 2 відсотки.

Ціни на вершки в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на сметану

Середня ціна за 350 гр сметани 15% жирності у серпні становить: 37,79 грн.

Середня ціна за 350 гр сметани 15% жирності у липні становила: 39,32 грн.

Ціни на сметану у серпні впали в середньому на 2 відсотки.

Ціни на сметану в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на плавлений сир

Середня ціна за 350 гр плавленого сиру 15% жирності у серпні становить: 18,13 грн.

Середня ціна за 350 гр плавленого сиру 15% жирності у липні становила: 18,11 грн.

Ціни на плавлений сир у серпні майже не змінились.

Ціни на плавлений сир в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на твердий сир

Середня ціна за 1 кг твердого сиру "Голандський" 45% жирності у серпні становить: 425,49 грн.

Середня ціна за 1 кг твердого сиру "Голандський" 45% жирності у липні становила: 438,73 грн.

Ціни на твердий сир "Голандський" 45% у серпні впали в середньому на 3 відсотки.

Середня ціна за 1 кг твердого сиру "Російський" 50% жирності у серпні становить: 356,50 грн.

Середня ціна за 1 кг твердого сиру "Російський" 50% жирності у липні становила: 355,86 грн.

Ціни на твердий сир "Російський" 50% у серпні майже не змінились.

Ціни на твердий сир в Україні. Фото: Мінфін

Ціни на кисломолочний сир

Середня ціна за 300 гр кисломолочного сиру 9% жирності у серпні становить: 58,60 грн.

Середня ціна за 300 гр кисломолочного сиру 9% жирності у липні становила: 65,61 грн.

Ціни на кисломолочний сир у серпні впали в середньому на 11 відсотків.

Ціни на кисломолочний сир в Україні. Фото: Мінфін

Нагадаємо, в Україні аграрії прогнозують значне подорожчання всіх продуктів харчування. Причиною називають наслідки євроінтеграції. Як зазначають фахівці, на імплементацію Україною європейських норм піде певний час, який передбачатиме збільшення інвестицій, зокрема у нове обладнання та технології. Через це очікується зростання собівартості продукції для виробників, а відтак — і для українських споживачів.

Також ми писали, що в українських супермаркетах у серпні поточного року почали зростати ціни на хліб та хлібопродукти. Вартість за місяць змінилась на деяку продукцію на понад 4 гривні.