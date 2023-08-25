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АЗС обновили цены: сколько стоит топливо 25 августа

25 августа 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Цены на бензин 25 августа — как изменились цены на АЗС
Автозаправочная станция. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В пятницу, 25 августа, на украинском топливном рынке крупные автозаправочные станции обнародовали новые цены. Средняя стоимость за день не изменилась, за неделю больше всего подорожал бензин марки А-92.

Об этом сообщают Новини.LIVE со ссылкой на портал Auto.ria.

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Какие цены на АЗС 25 августа

Согласно этой информации, за неделю в Украине подскочила средняя стоимость всех видов бензинов, дизельного горючего и автомобильного газа. Сейчас цены таковы:

  • A-95+ — 54,82 грн/л. За неделю цена выросла на 0,42 грн, с 54,40 грн/л;
  • А-95 — 52,59 грн/л. За семь дней стоимость изменилась на 0,29 грн, с 52,30 грн/л;
  • Дизельное топливо — 52,09 грн/л. За неделю подорожал на 0,30 грн, с 51,79 грн/л;
  • А-92 — 50,32 грн/л, что больше на 0,73 грн, с 49,59 грн/л;
  • Автомобильный газ — 23,71 грн/л, прибавил 0,10 грн.

 

цены на АЗС
Источник: Auto.ria

25 августа А-95+ и А-95 в сети АЗС SOCAR стоит больше всего — 57,99 грн/л и 55,99 грн/л. Дешевле всего А-95+ стоит на АЗС БРСМ-Нефть — 49,81 грн/л., А-95 — на АЗС "Маркет" 48,79 грн/л.

На А-92 самые высокие цены в сети АЗС KLO — 52,18 грн/л, а дешевле всего на "Кворуме" — за 46,97 грн/л.

Дизель дороже всего продают АЗС SOCAR — 55,99 грн/л, а самые низкие цены в сети "Фактор" — 47,50 грн/л.

На популярных АЗС цены 25 августа таковы:

 

цены на бензин
Источник: Auto.ria

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Напомним, ранее в НБУ предупреждали, что на топливном рынке в Украине стоимость бензина на автозаправочных станциях начнет расти.

Также мы писали, что с 1 июля в Украину вернули довоенные ставки налога на горючее. Обновленные акцизы на топливо теперь таковы: акциз для бензинов — 213,5 евро за 1 тыс. л.; для дизеля — 139,5 евро за 1 тыс. литров; для автогаза — 52 евро за 1 тыс. л.

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