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АЗС оновили ціни: скільки коштує пальне 25 серпня

25 серпня 2023 08:30
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Ціни на бензин 25 серпня — як змінились ціни на АЗС
Автозаправна станція. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У п'ятницю, 25 серпня, на українському паливному ринку великі автозаправні станції оприлюднили нові ціни. Середня вартість за день не змінились, за тиждень найбільше подорожчав бензин марки А-92.

Про це повідомляють Новини.LIVE із посиланням на портал Auto.ria.

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Які ціни на АЗС 25 серпня

Відповідно до цієї інформації, за тиждень в Україні підскочила середня вартість всіх видів бензинів, дизельного пального та автомобільного газу. Зараз ціни такі:

  • A-95+ — 54,82 грн/л. За тиждень ціна зросла на 0,42 грн, з 54,40 грн/л;
  • А-95 — 52,59 грн/л. За сім днів вартість змінилась на 0,29 грн, з 52,30 грн/л;
  • Дизельне пальне — 52,09 грн/л. За тиждень подорожчав на 0,30 грн, з 51,79  грн/л;
  • А-92 — 50,32 грн/л, що більше на 0,73 грн, з 49,59 грн/л;
  • Автомобільний газ — 23,71 грн/л, додавши 0,10 грн.

 

ціни на АЗС
Джерело: Auto.ria

25 серпня А-95+ та А-95 у мережі АЗС SOCAR коштує найбільше — 57,99 грн/л та 55,99 грн/л. Найдешевше А-95+ коштує на АЗС БРСМ-Нафта — 49,81 грн/л, А-95 — на АЗС "Маркет" 48,79 грн/л.

На А-92 найвищі ціни у мережі АЗС KLO — 52,18 грн/л, а найдешевше на "Кворум" — за 46,97 грн/л.

Дизель найдорожче продають АЗС SOCAR — 55,99 грн/л, а найнижчі ціни у мережі "Фактор" —  47,50 грн/л.

На популярних АЗС ціни 25 серпня такі:

 

ціни на бензин
Джерело: Auto.ria

Більше про пальне

Нагадаємо, раніше в НБУ попереджали, що в Україні на паливному ринку вартість бензину на автозаправних станціях почне зростати.

Також ми писали, що з 1 липня в Україні повернули довоєнні ставки податку на пальне. Оновлені акцизи на пальне тепер такі: акциз для бензинів — 213,5 євро за 1 тис. л.; для дизелю — 139,5 євро за 1 тис. літрів; для автогазу — 52 євро за 1 тис. л.

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