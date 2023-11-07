Как "купить" страховой стаж для пенсии

Пенсионеры. Фото: pixabay.com

В Пенсионном фонде Украины напомнили, как украинцы могут "купить" страховой стаж себе или другим лицам для получения в будущем пенсионных выплат.

Соответствующая информация опубликована на вебсайте Пенсионного фонда.

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Добровольное участие в системе общеобязательного государственного пенсионного страхования могут принимать как работающие (застрахованные) лица, так и не работающие.

Добровольные взносы можно оплатить как за себя, так и в пользу третьих лиц. Это возможно, если в реестре застрахованных лиц Государственного реестра общеобязательного государственного социального страхования есть информация о лице, в пользу которого планируется уплачивать добровольные взносы, и такое лицо не является пенсионером.

В РЗО есть информация о лицах, которые/за которых хотя бы один раз страхователем уплачены страховые взносы.

Для получения возможности добровольно платить пенсионные взносы, необходимо заключить договор с Пенсионным фондом Украины. Договор заключается в электронной форме через веб-портал электронных услуг Пенсионного фонда путем подписания типового договора о добровольной уплате страховых взносов.

Для заключения договора можно авторизироваться с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП), Дія.Подписи или системы GOV.ID. Договор подписывается путем наложения на него КЭП.

Какие требования к размеру обязательных взносов и периодичности их уплаты

Периодичность и размер уплаты добровольных взносов человек определяет самостоятельно исходя из пожеланий и возможностей.

Чтобы неработающему лицу был зачислен полный месяц страхового стажа, сумма уплаченных за этот месяц страховых взносов должна быть не меньше минимального страхового взноса.

На сегодняшний день минимальная заработная плата составляет 6700 грн, соответственно, минимальный страховой взнос — 1474 грн (6700 грн х 22%).

Суммы уплаченных страховых взносов засчитываются за месяц, в котором поступили средства на счет Пенсионного фонда Украины.

Пример

Если по Договору за определенный месяц уплачено 2 тыс. грн в пользу неработающего лица, то этот месяц будет отнесен к его страховому стажу и заработная плата для исчисления пенсии за этот месяц — 9 090,91 гривен.

Если взнос в размере 2 тыс. грн уплачен в пользу работающего лица, то за полный месяц страхового стажа заработок для исчисления пенсии увеличится на 9 090,91 гривен.

Фактически, каждые 100 гривен добровольно уплаченного взноса увеличивают месячную зарплату для назначения пенсии почти на 455 гривен.

Если с учетом добровольно уплаченных страховых взносов и фактически уплаченного работодателем за застрахованное лицо единого взноса заработная плата за соответствующий месяц превысит максимальную величину заработной платы (дохода), с которого уплачиваются страховые взносы, часть страховых взносов зачислится в счет следующего месяца.

Как узнать, что взносы зачислены и стаж "куплен"

Уплаченные взносы учитываются автоматически после поступления средств на счет Фонда. Уведомление об уплате поступит на вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины ( https://portal.pfu.gov.ua/ ) в личный кабинет застрахованного лица, в пользу которого уплачены взносы.

Проверить данные о зачислении платежа, заработной плате для пенсии, рассчитанной с добровольно уплаченного взноса и количестве дней приобретенного страхового стажа можно в личном кабинете, сформировав электронную справку ОК-5. На последней странице справки ОК-5 в разделе "Отчетный год: 2023 год" отображается заработная плата для пенсии, рассчитанная с добровольно уплаченного взноса, и количество дней приобретенного страхового стажа.

Пошаговую инструкцию "Как проверить информацию об уплате добровольных пенсионных взносов" читайте по ссылке — https://www.pfu.gov.ua/2159589-yak-pereviryty-informatsiyu-pro-splatu-dobrovilnyh-pensijnyh-vneskiv/

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Писали и о том, что пенсионную систему Украины ждет очередная реформа. С 2024 года правительство планирует внедрить балльную систему при начислении пенсионных выплат.

Вместе с тем до конца года в Украине масштабного повышения пенсий не планируется. Однако в ноябре несколько категорий пенсионеров получат большие размеры выплат.