Як "купити" страховий стаж для пенсії

Пенсіонери. Фото: pixabay.com

В Пенсійному фонді України нагадали, як українці можуть "купити" страховий стаж собі або іншим особам для отримання в майбутньому пенсійних виплат.

Відповідна інформація опублікована на вебсайті Пенсійного фонду.

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Добровільну участь у системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування можуть брати як працюючі (застраховані) особи, так і не працюючі.

Добровільні внески можна сплатити як за себе, так і на користь третіх осіб. Це можливо, якщо в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов’язкового державного соціального страхування (РЗО) є інформація про особу, на користь якої планується сплачувати добровільні внески, та така особа не є пенсіонером.

В РЗО є інформація про осіб, які / за яких хоча б один раз страхувальником сплачено страхові внески.

Для отримання можливості добровільно сплачувати пенсійні внески необхідно укласти договір з Пенсійним фондом України. Договір укладається в електронній формі через вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду шляхом підписання типового договору про добровільну сплату страхових внесків.

Для укладання договору можна авторизуватися за допомогою кваліфікованого електронного підпису (КЕП), Дія.Підпису або системи GOV.ID. Договір підписується шляхом накладання на нього КЕП.

Які вимоги до розміру обов’язкових внесків та періодичності їх сплати

Періодичність та розмір сплати добровільних внесків людина визначає самостійно, виходячи із побажань та фінансових можливостей.

Щоб непрацюючій особі було зараховано повний місяць страхового стажу, сума сплачених за цей місяць страхових внесків має бути не меншою, ніж мінімальний страховий внесок.

На сьогодні мінімальна заробітна плата становить 6700 грн, відповідно, мінімальний страховий внесок — 1474 грн (6700 грн х 22%).

Суми сплачених страхових внесків зараховуються за місяць, у якому кошти надійшли на рахунок Пенсійного фонду України.

Приклад

Якщо по Договору за певний місяць сплачено 2 тис. грн на користь непрацюючої особи, то цей місяць буде зараховано до її страхового стажу і заробітна плата для обчислення пенсії за цей місяць — 9 090,91 гривень.

Якщо внесок у розмірі 2 тис. грн сплачено на користь працюючої особи, то за повний місяць страхового стажу заробіток для обчислення пенсії збільшиться на 9 090,91 гривень.

Фактично кожні 100 гривень добровільно сплаченого внеску збільшують місячну зарплату для призначення пенсії майже на 455 гривень.

Якщо з урахуванням добровільно сплачених страхових внесків та фактично сплаченого роботодавцем за застраховану особу єдиного внеску заробітна плата за відповідний місяць перевищить максимальну величину заробітної плати (доходу ), з якого сплачуються страхові внески, частина страхових внесків зарахується в рахунок наступного місяця.

Як дізнатись, що внески зараховані та стаж "куплено"

Сплачені внески обліковуються автоматично після надходження коштів на рахунок Фонду. Повідомлення про сплату надійде на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України (https://portal.pfu.gov.ua/) в особистий кабінет застрахованої особи, на користь якої сплачено внески.

Перевірити дані про зарахування платежу, заробітну плату для пенсії, розрахованої з добровільно сплаченого внеску та кількість днів набутого страхового стажу можна в особистому кабінеті, сформувавши електронну довідку ОК-5. На останній сторінці довідки ОК-5 в розділі "Звітний рік: 2023 рік" відображається заробітна плата для пенсії, розрахована з добровільно сплаченого внеску та кількість днів набутого страхового стажу.

Покрокову інструкцію "Як перевірити інформацію про сплату добровільних пенсійних внесків" читайте за посиланням — https://www.pfu.gov.ua/2159589-yak-pereviryty-informatsiyu-pro-splatu-dobrovilnyh-pensijnyh-vneskiv/

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