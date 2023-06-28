Эксперт рассказал, запретят ли в Украине наличные деньги

Наличные гривны в кошельке. Источник УНИАН

Дубровенко Артур Редактор экономических новостей

В последнее время появились новости о возможном введении полного запрета использования наличных денег в Украине. Будто бы на такой шаг власти решили пойти в рамках борьбы с коррупцией. Согласно этой информации, заместитель главы Офиса Президента Ростислав Шурма якобы заявил об этом во время своего выступления на конференции по восстановлению Украины, которая проходила в Лондоне.

Новини.LIVE спросили у экономиста Бориса Кушнирука, есть ли реальные основания для введения полного запрета наличных денег в Украине.

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Эксперт отметил, что в Украине не только не собираются запрещать наличные деньги, но еще и опроверг информацию о таких заявлениях на эту тему со стороны Шурмы. По словам Кушнирука, Ростислав Шурма вообще не делал заявления относительно запрета наличных денег и журналисты, которые его якобы цитировали, скорее всего, просто ошиблись.

Запретят ли наличные деньги в Украине

Борис Кушнирук заверил, что пока никто в Украине не будет запрещать наличные деньги из-за борьбы с коррупцией, потому что в этом просто нет никакого смысла. Дело в том, что украинские чиновники, служащие и власть имущие в основном получают взятки не в гривне, наличность которой якобы могут запретить в Украине, а в иностранной валюте.

"Гривня не является основной валютой для получения взяток в Украине. Значительно чаще взятки дают в долларах, евро или даже в криптовалюте. Оборот наличных доллара и евро украинские власти точно не смогут запретить", — добавил Кушнирук.

Кроме того, запрет наличных гривен в Украине, по словам экономиста, приведет к тому, что граждане тоже начнут просто использовать другие валюты в качестве средств обращения. Это, как отметил Борис Кушнирук, нанесет серьезный удар по гривне. Он также добавил, что пока не существует ни одной страны, которая бы по каким-либо причинам отказалась от наличных денег.

Напомним, мы писали, что в украинских магазинах до конца лета ожидается смена ценников на ряд продуктов. Ключевые факторы – сезонность, рост тарифов на электроэнергию и цен на топливо.