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Експерт розповів, чи заборонять в Україні готівку

28 червня 2023 15:37
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин
Експерт розповів, чи заборонять в Україні готівку
Готівка гривні в гаманці. Джерело УНІАН
5217c785-a766-4a1d-5500-71bb14c99100 - Дубровенко Артур
Дубровенко Артур
Редактор економічних новин

Останнім часом з'явилися новини про можливе запровадження повної заборони використання готівки в Україні. Буцімто на такий крок влада вирішила піти у рамках боротьби з корупцією. Згідно з цією інформацією, заступник голови Офісу Президента Ростислав Шурма нібито заявив про це під час свого виступу на конференції з відновлення України, яка проходила в Лондоні.

Новини.LIVE запитали у економіста Бориса Кушнірука, чи є реальні підстави для введення повної заборони готівки в Україні.

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Експерт зауважив, що в Україні не тільки не збираються забороняти готівку, а ще і спростував інформацію про такі заяви на цю тему з боку Шурми. За словами Кушнірука, Ростислав Шурма взагалі не робив заяви стосовно заборони готівки і журналісти, які його буцімто цитували, скоріш за все просто помилились.

Чи заборонять готівку в Україні

Борис Кушнірук запевнив, що наразі ніхто в Україні не буде забороняти готівкові гроші через боротьбу з корупцією, тому що в цьому просто немає ніякого сенсу. Справа в тому, що українські чиновники, службовці і можновладці в основному отримують хабарі не у гривні, готівку якої нібито можуть заборонити в Україні, а в іноземній валюті.

"Гривня не є основною валютою для отримання хабарів в Україні. Значно частіше хабарі дають в доларах, євро або навіть у криптовалюті. Обіг готівки долара і євро українська влада точно не зможе заборонити", — додав Кушнірук.

Крім того, заборона готівки гривні в Україні, за словами економіста, призведе до того, що громадяни теж почнуть просто використовувати інші валюти як засіб обігу. Це, як відзначив Борис Кушнірук, завдасть серйозного удару по гривні. Він також додав, що наразі не існує ні однієї країни, яка б за якихось причин відмовилась від готівки.

Нагадаємо, ми писали, що в українських магазинах до кінця літа очікується зміна цінників на низку продуктів. Ключові фактори — сезонність, зростання тарифів на електроенергію та цін на пальне.

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