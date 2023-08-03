Помощь украинцам — фонд Каритас выделит по 150 тысяч грн

Пожилая женщина. Фото: УНИАН

В Украине один из Международных благотворительных фондов предоставит средства местным общинам на социальные услуги для украинцев. Для этого объявили грантовый конкурс.

Об этом сообщает Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Условия грантового конкурса

Средства обещает предоставить победителям конкурса Международный благотворительный фонд Каритас Украины.

Ожидается, что деньги пойдут на помощь местным общинам в возможности предоставления социальных услуг гражданам с инвалидностью и другим уязвимым категориям людей.

Разыграют гранты в течение 21 августа 15 октября 2023 среди четырех областей:

Одесская;

Харьковская;

Запорожская;

Николаевская.

Присоединиться могут юридически зарегистрированные общественные, благотворительные, религиозные организации и благотворительные фонды.

"Основная цель грантового конкурса — поддержка местных общин в развитии инклюзии и социальных услуг для людей с инвалидностью и других уязвимых слоев населения", — говорится в сообщении.

Максимальный размер гранта — 150 тысяч гривен, а в общей сложности их предоставят 25.

Средства разрешается использовать на закупку оборудования, осуществление ремонтов, закупку материалов для социальных инициатив, осуществление мер по реализации психосоциальной поддержки уязвимых категорий граждан.

Заявки принимаются до 14 августа 2023 года.

Проконсультироваться по участию в конкурсе можно по е-адресу: [email protected].

Больше о помощи

Напомним, украинцы могут оформить денежную помощь в рамках новой программы от Агентства США по международному развитию (USAID). Гранты предусмотрены для бизнеса в размере от 75 тыс. до 150 тыс. долларов.

Также граждане могут получить финансовую помощь от Международного фонда Save the Children. Кроме денег, раздают бесплатные продуктовые наборы.