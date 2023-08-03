Допомога українцям — фонд Карітас виділить по 150 тисяч грн

Жінка літнього віку. Фото: УНІАН

В Україні один із Міжнародних благодійних фондів надасть кошти місцевим громадам на соціальні послуги для українців. Для цього оголосили грантовий конкурс.

Про це інформує Міністерство з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Умови грантового конкурсу

Як зазначається, кошти обіцяє надати переможцям конкурсу Міжнародний благодійний фонд Карітас України.

Очікується, що гроші підуть на допомогу місцевим громадам у можливості надання соціальних послуг громадянам з інвалідністю та іншим вразливим категоріям людей.

Розіграють гранти упродовж 21 серпня 15 жовтня 2023 року серед чотирьох областей:

Одеська;

Харківська;

Запорізька;

Миколаївська.

Долучитися можуть юридично зареєстровані громадські, благодійні, релігійні організації, а також благодійні фонди.

"Основна мета грантового конкурсу — підтримка місцевих громад у розвитку інклюзії та соціальних послуг для людей з інвалідністю й інших вразливих верств населення", — йдеться у повідомленні.

Максимальний розмір гранту — 150 тисяч гривень, а загалом їх нададуть 25.

Кошти дозволяється використати на закупівлю обладнання, здійснення ремонтів, закупівлю матеріалів для соціальних ініціатив, здійснення заходів для реалізації психосоціальної підтримки вразливих категорій громадян.

Заявки приймають до 14 серпня 2023 року.

Проконсультуватися щодо участі у конкурсі можна за е-адресою: [email protected].

Більше про допомогу

Нагадаємо, українці можуть оформити грошову допомогу в рамках нової програми від Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Гранти передбачені для бізнесу у розмірі від 75 тис. до 150 тис. доларів.

Також громадяни можуть отримати фінансову допомогу від міжнародного фонду Save the Children. Окрім грошей, роздають також безплатні продуктові набори.