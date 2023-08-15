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Помощь в 14 тыс. грн на детей: деньги получат больше украинцев

15 августа 2023 08:23
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Помощь в 14 тыс. грн на оздоровление детей — деньги получат больше украинцев
Маленькие дети. Фото: Freepik
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Украине государственную программу "єОздоровлення", по которой можно получить деньги на оздоровление детей в летний период, расширили. Теперь она доступна всем регионам страны.

Об этом заявили в Кабинете министров Украины (КМУ).

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Детальнее о программе "єОздоровлення"

Речь идет о программе "єОздоровлення", в рамках которой дети отдельных уязвимых категорий могут получить "живые" деньги в сумме 14,1 тыс. грн на отдых и оздоровление. Средства можно потратить исключительно на покупку путевок в лагеря и заведения оздоровления по своему вкусу. Программа действовала в десяти областях: в Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Луганской, Николаевской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской и Киевской.

Согласно решению правительства, программа по получению средств на путевки станет более доступна. Механизм "деньги ходят за ребенком" будет применяться во всех регионах страны.

"На государственные средства они смогут купить путевки в лучшие детские оздоровительные заведения. Это касается малообеспеченных, многодетных семей, детей с инвалидностью", — отметили в правительстве.

Как получить деньги на отдых ребенка

Чтобы получить такую социальную помощь, нужно:

  • установить на смартфон приложение "Дія";
  • туда поступит уведомление от органов социальной защиты;
  • после чего родители должны обратиться в ПриватБанк и получить специальную карточку, на которую будут зачислены средства в размере пяти прожиточных минимумов;
  • ожидать зачисления денег на счет;
  • после их получения нужно перейти на сайт rstmo.ioc.gov.ua/mop/search в пункт "Поиск заведения";
  • нажать галочку возле "єОздоровлення (для владельцев специальных банковских счетов)";
  • найти пункт "Искать", после чего выбрать заведение отдыха из перечня;
  • нажать "Подать заявку";
  • внести персональные данные и нажать "Проверить в списке";
  • указать данные о ребенке и заполнить заявку;
  • проверить указанные данные и нажать "Подать заявку";
  • приехать ребенку в заведение в указанную дату;
  • оплатить путевку специальной картой.

Что еще стоит знать

Напомним, что недавно мы писали, что все родители независимо от уровня доходов и социального статуса могут рассчитывать на финансовую поддержку от государства при рождении ребенка. Для этого следует подать заявление в течение 1 года со дня родов, чтобы оформить социальную выплату на ребенка.

Также мы писали, что в Украине внутренне перемещенные лица (ВПЛ) с детьми имеют право на получение 150 тыс. грн. Такие выплаты гарантируют тем, кто имеет регистрацию в пяти регионах.

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