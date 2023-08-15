Допомога у 14 тис. грн на оздоровлення дітей — гроші отримають більше українців

Маленькі діти. Фото: Freepik

В Україні державну програму "єОздоровлення", за якою можна отримати гроші на оздоровлення дітей у літній період, розширили. Тепер вона доступна для всіх регіонів країни.

Про це заявили у Кабінеті міністрів України (КМУ).

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Детальніше про програму "єОздоровлення"

Йдеться про програму "єОздоровлення", у рамках якої діти окремих вразливих категорій можуть отримати "живі" гроші у сумі 14,1 тис. грн на відпочинок та оздоровлення. Кошти можна витратити виключно на купівлю путівок у табори та заклади оздоровлення на свій смак. Програма діяла в десяти областях: Дніпропетровській, Донецькій, Запорізькій, Луганській, Миколаївській, Сумській, Харківській, Херсонській, Чернігівській та Київській.

Відповідно до рішення уряду, програма "єОздоровлення" з отримання коштів на путівки стане більш доступна. Механізм "гроші ходять за дитиною" застосовуватиметься в усіх регіонах країни.

"Державним коштом вони зможуть купити путівки в найкращі дитячі оздоровчі заклади. Це стосується малозабезпечених, багатодітних родин, дітей з інвалідністю", — зазначили в уряді.

Як отримати гроші на відпочинок дитини

Щоб отримати таку соціальну допомогу, потрібно:

встановити на смартфон застосунок "Дія";

туди надійде сповіщення від органів соціального захисту;

після чого батьки повинні звернутись у ПриватБанк та отримати спеціальну картку, на яку зарахують кошти у розмірі п’яти прожиткових мінімумів;

очікувати на зарахування грошей на рахунок;

після їх отримання треба перейти на сайт rstmo.ioc.gov.ua/mop/search у пункт "Пошук закладу";

натиснути галочку біля "єОздоровлення (для власників спеціальних банківських рахунків)";

знайти пункт "Шукати", після чого обрати заклад відпочинку з переліку;

натиснути "Подати заявку";

внести персональні дані та натиснути "Перевірити в переліку";

вказати дані про дитину та заповнити заявку;

перевірити вказані дані та натиснути "Подати заявку";

приїхати дитині у заклад у визначену дату;

оплатити путівку спеціальною карткою.

Що ще варто знати

Нагадаємо, нещодавно ми писали, що всі батьки незалежно від рівня доходів та соціального статусу можуть розраховувати на фінансову підтримку від держави при народженні дитини. Для цього потрібно подати заяву протягом 1 року з дня пологів, щоб оформити соціальну виплату на дитину.

Також ми писали, в Україні внутрішньо переміщені особи (ВПО) з дітьми мають право на отримання 150 тис. грн. Такі виплати гарантують тим, хто має реєстрацію у п'яти регіонах.