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Помощь беженцам в Чехии: на какие льготы сейчас можно рассчитывать

6 октября 2023 13:57
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Беженцы в Чехии — какие льготы получают украинцы
Украинские граждане в Чехии. Фото: google.com
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В Чехии по состоянию на начало осени 2023 года насчитывалось около 70 тысяч беженцев из Украины из числа уязвимых категорий. Такие граждане имеют право на социальные выплаты и особые льготы.

Об этом информирует Proukrainu.blesk.cz.

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Как пишет издание, уязвимые категории на основе соответствующих документов могут претендовать на ряд преимуществ в этой стране. Государство оплачивает проживание, гарантирует медицинское страхование не пять месяцев, как другим, а значительно дольше. Уязвимыми категориями граждан в Чехии считают:

  • детей младше 18 лет;
  • студентов до 26 лет, получающих образование в чешских вузах;
  • лиц, ухаживающих за ребенком до шести лет;
  • беременных женщин;
  • лиц старше 65 лет;
  • лиц, имеющих инвалидность и лиц, ухаживающих за ними;
  • лиц, стоящих на учете в центре занятости (для бесплатного медстрахования).

На какие льготы могут рассчитывать украинцы

Правительство гарантирует предоставление целого перечня льгот для уязвимых категорий беженцев. В частности, им предоставляют:

  • оплачиваемое медицинское страхование;
  • бесплатное жилое помещение;
  • денежную помощь в объеме прожиточного минимума и после полугодового проживания — 4,86 тыс. чешских крон (7,67 тыс. грн), остальным беженцам предоставляется до 3,13 тыс. чешских крон (4,94 тыс. грн);
  • взрослым с инвалидностью — 7,29 тыс. чешских крон (11,51 тыс. грн), детям с инвалидностью — 5,23 тыс. чешских крон (8,26 тыс. грн).

Важно то, что государство оплачивает проживание только уязвимого лица, как пример ребенка. В то время как остальные члены семьи после 150 дней пребывания должны теперь самостоятельно оплачивать собственное проживание.

Всем украинским беженцам, выехавшим за границу, Совет Европы продлил предоставление временной защиты до марта 2025 года.

Помощь украинцам за границей

Напомним, что летом 2023 года власти Чехии сократили предоставление льгот для украинских беженцев, получивших временную защиту в этой стране на фоне войны. Условия выплаты пособий ужесточены для экономии бюджетных денег.

Также мы писали, что дополнительные 10 миллионов евро на финансирование помощи беженцам из Украины выделит Латвия. Средства передадут органам местного самоуправления.

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