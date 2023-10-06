Біженці у Чехії — які пільги отримують українці

Українські громадяни у Чехії. Фото: google.com

У Чехії станом на початок осені 2023 року налічувалося близько 70 тисяч біженців з України з числа вразливих категорій. Такі громадяни мають право соціальні виплати та особливі пільги.

Про це інформує Proukrainu.blesk.cz.

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Як пише видання, вразливі категорії на основі відповідних документів можуть претендувати на низку переваг в цій країні. Держава оплачує проживання, гарантує медичне страхування не п'ять місяців, як іншим, а значно довше. Вразливими категоріями громадян у Чехії вважають:

дітей, яким менше 18 років;

студентів до 26 років, які здобувають у чеських вишах;

осіб, які доглядають за дитиною до шести років;

вагітних жінок;

осіб, який більше 65 років;

осіб, які мають інвалідність та осіб, котрі доглядають за ними;

осіб, стоять на обліку центрі зайнятості (для безплатного медстрахування).

На які пільги можуть розраховувати українці

Уряд гарантує надання цілого переліку пільг для вразливих категорій біженців. Зокрема, їм надають:

оплачуване медичне страхування;

безплатне житлове приміщення;

грошову допомогу в обсязі прожиткового мінімуму та після піврічного проживання — 4,86 тис. чеських крон (7,67 тис. грн), решті біженців надають до 3,13 тис. чеських крон (4,94 тис. грн);

дорослим з інвалідністю — 7,29 тис. чеських крон (11,51 тис. грн), дітям з інвалідністю — 5,23 тис. чеських крон (8,26 тис. грн).

Важливо, що держава оплачує проживання лише вразливої особи, як приклад, дитини. Тоді як решта членів родини після 150 днів перебування повинні тепер самостійно оплачувати власне проживання.

Усім українським біженцям, які виїхали за кордон, Рада Європи продовжила надання тимчасового захисту до березня 2025 року.

Допомога українцям за кордоном

Нагадаємо, що влітку 2023 року влада Чехії скоротила надання пільг для українських біженців, які отримали тимчасовий захист у цій країні на тлі війни. Умови виплати допомоги посилили задля економії бюджетних грошей.

Також ми писали, що додаткові 10 мільйонів євро для фінансування допомоги біженцям з України виділить Латвія. Кошти передадуть органам місцевого самоврядування.