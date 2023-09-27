Зарплаты в Украине — кто получит доплату размером в один оклад

Денежные купюры. Фото: google.com

В Министерстве социальной политики выступают за введение надбавок к окладу работников учреждений системы социальной защиты населения до завершения военного положения. Ожидается, что около 40 тысяч работников назначат доплаты в 50% и 100%.

Об этом говорится в проекте правительственного постановления, опубликованном для обсуждения Федерацией профсоюзов Украины (ФПУ).

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Правительственный проект предлагает установить доплаты следующим работникам:

работники, предоставляющие социальные услуги коммунального сектора (специалисты по социальной работе, социальные работники, социальные рабочие, практические психологи, социальные менеджеры, младший медицинский персонал);

работники областных, Киевского городского центров соцслужб (методисты, социальные менеджеры, специалисты по социальной работе, практические психологи).

Как увеличатся выплаты

Предлагают установить уровень денежной доплаты к должностному окладу:

работники поставщиков соцуслуг жилищно-коммунального сектора максимально — до 100% от должностного оклада;

работники областных, Киевского городского центров соцслужб — до 50% должностного оклада.

В пояснительной записке указано, что на фоне военной агрессии РФ выросли потребности в поддержке граждан и семей, в том числе в предоставлении соцуслуг. По информации ВОЗ, каждая четвертая семья, а в "горячих точках" — каждая нуждается в поддержке и сопровождении.

Число таких лиц возросло, но количество специалистов, которые могут ее предоставлять, критически мало. Так, сейчас задействовано более 84% утвержденной штатной численности специалистов.

По состоянию на 1 января текущего года 1,2 млн человек нуждались в соцуслугах, в том числе услугах по уходу на дому — около 403 тыс. человек. Больше всего нуждаются в помощи социалистов в таких областях:

Николаевская;

Черниговская;

Хмельницкая;

Донецкая;

Запорожская.

Количество работников поставщиков соцуслуг коммунального сектора и областных центров соцслужб составляет 41,7 тысячи человек.

На доплаты потребуется в следующем году 2,6 млрд грн, на четыре месяца этого года — 740 млн грн.

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Напомним, украинский бизнес озвучил оптимистичные планы по заработным платам для своих сотрудников в 2024 году. Так, около 90% компаний намерены повысить оплату труда.

Также мы сообщали, что в Украине осенью следующего года намерены повысить заработные платы работникам образования. Планируют поднять базовую ставку, упразднив ряд мелких надбавок.