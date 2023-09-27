Зарплати в Україні — хто отримає доплату розміром в один оклад

Грошові купюри. Фото: google.com

У Міністерстві соціальної політики виступають за введення надбавок до окладу працівників установ системи соціального захисту населення до завершення воєнного стану. Очікується, близько 40 тисяч працівників призначать доплати у 50% й 100%.

Про це йдеться у проєкті урядової постанови, який опублікувала для обговорення Федерація профспілок України (ФПУ).

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Урядовий проєкт пропонує встановити доплати таким працівникам:

працівники надавачі соціальних послуг комунального сектору (фахівці із соціальної роботи, соціальні працівники, соціальні робітники, практичні психологи, соціальні менеджери, молодший медичний персонал);

працівники обласних, Київського міського центрів соцслужб (методисти, соціальні менеджери, фахівці із соціальної роботи, практичні психологи).

Як збільшаться виплати

Пропонують встановити рівень грошової доплати до посадового окладу:

працівники надавачів соцпослуг житлово-комунального сектору максимально — до 100% від посадового окладу;

працівники обласних, Київського міського центрів соцслужб — до 50% посадового окладу.

У пояснювальній записці вказано, що на тлі військової агресії РФ зросли потреби у підтримці громадян та сімей, зокрема наданні соцпослуг. За інформацією ВООЗ, кожна четверта сім'я, а в "гарячих точках" — кожна потребує підтримки й супроводу.

Число таких осіб зросло, то кількість спеціалістів, які можуть її надавати, критично мала. Так, зараз задіяні понад 84% затвердженої штатної чисельності фахівців.

Станом на 1 січня поточного року 1,2 млн осіб потребували соцпослуг, зокрема послуги догляду вдома — близько 403 тис. осіб. Найбільше потребують допомоги соціальників в таких областях:

Миколаївська;

Чернігівська;

Хмельницька;

Донецька;

Запорізька.

Кількість працівників надавачів соцпослуг комунального сектору та обласних центрів соцслужб становить 41,7 тисячі осіб.

На доплати буде необхідно наступного року 2,6 млрд грн, на чотири місяці цього року — 740 млн грн.

Більше про зарплати

Нагадаємо, український бізнес озвучив оптимістичні плани щодо заробітних плат для своїх співробітників у 2024 році. Так, близько 90% компаній мають намір підвищити оплату праці.

Також ми повідомляли, в Україні восени наступного року мають намір підвищити заробітні плати працівникам освіти. Планують підняти базову ставку, скасувавши низку дрібних надбавок.