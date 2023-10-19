Курс валют на 20 октября — доллар стабильно дорожает

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс валют на пятницу, 20 октября, установили снова на несколько копеек выше против предыдущего банковского дня. Так, согласно официальным данным Национального банка Украины (НБУ), доллар стоит 36,61 грн (+0,05). Евро установлен на уровне 38,65 грн/евро (+0,05).

Об этом свидетельствует информация на сайте Нацбанка.

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Курс доллара и евро на 20 октября

На украинском наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,02 грн (-0,05). В покупке — 37,43 грн (-0,04), в продаже — 38,15 (-0,01). Евро стоит в покупке 39,63 грн (-0,04), в продаже — 40,63 грн (-0,09).

ПриватБанк — 37,30 грн (-0,05) — 37,90 грн (-0,05);

Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;

Правэкс-Банк — 37,85 грн — 38,20 грн;

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,86 грн (+0,06);

Укрэксимбанк — 38,20 грн — 38,00 грн.

Sense bank — 37,70 — 38,15 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,00 грн, в продаже — 38,12 (-0,03). Цена евро в покупке — 40,25 грн (-0,10), в продаже — 40,25 грн (-0,10).

Источник: Минфин

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Напомним, в Украине субъектов декларирования хотят обязать указывать в декларациях информацию об операциях по покупке валюты, если сумма больше 134 тыс. грн. В частности, речь идет о чиновниках, депутатах, судьях.

Также мы писали, что в Международном валютном фонде (МВФ) озвучили прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. Гривну ждет стабильная девальвация.