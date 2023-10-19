Курс валют на 20 октября — доллар стабильно дорожает

Доллар растет третий день подряд: свежий курс валют
Курс валют на пятницу, 20 октября, установили снова на несколько копеек выше против предыдущего банковского дня. Так, согласно официальным данным Национального банка Украины (НБУ), доллар стоит 36,61 грн (+0,05). Евро установлен на уровне 38,65 грн/евро (+0,05).
Об этом свидетельствует информация на сайте Нацбанка.
Курс доллара и евро на 20 октября
На украинском наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,02 грн (-0,05). В покупке — 37,43 грн (-0,04), в продаже — 38,15 (-0,01). Евро стоит в покупке 39,63 грн (-0,04), в продаже — 40,63 грн (-0,09).
- ПриватБанк — 37,30 грн (-0,05) — 37,90 грн (-0,05);
- Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
- Правэкс-Банк — 37,85 грн — 38,20 грн;
- Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,86 грн (+0,06);
- Укрэксимбанк — 38,20 грн — 38,00 грн.
- Sense bank — 37,70 — 38,15 грн.
Курс валют в обменниках
В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,00 грн, в продаже — 38,12 (-0,03). Цена евро в покупке — 40,25 грн (-0,10), в продаже — 40,25 грн (-0,10).
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Напомним, в Украине субъектов декларирования хотят обязать указывать в декларациях информацию об операциях по покупке валюты, если сумма больше 134 тыс. грн. В частности, речь идет о чиновниках, депутатах, судьях.
Также мы писали, что в Международном валютном фонде (МВФ) озвучили прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. Гривну ждет стабильная девальвация.
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