Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Доллар растет третий день подряд: свежий курс валют arrow

Доллар растет третий день подряд: свежий курс валют

19 октября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют на 20 октября — доллар стабильно дорожает
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Курс валют на пятницу, 20 октября, установили снова на несколько копеек выше против предыдущего банковского дня. Так, согласно официальным данным Национального банка Украины (НБУ), доллар стоит 36,61 грн (+0,05). Евро установлен на уровне 38,65 грн/евро (+0,05).

Об этом свидетельствует информация на сайте Нацбанка.

Читайте также:

Курс доллара и евро на 20 октября

На украинском наличном рынке американская валюта в среднем стоит 38,02 грн (-0,05). В покупке — 37,43 грн (-0,04), в продаже — 38,15 (-0,01). Евро стоит в покупке 39,63 грн (-0,04), в продаже — 40,63 грн (-0,09).

  • ПриватБанк — 37,30 грн (-0,05) — 37,90 грн (-0,05);
  • Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
  • Правэкс-Банк — 37,85 грн — 38,20 грн;
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,86 грн (+0,06);
  • Укрэксимбанк — 38,20 грн — 38,00 грн.
  • Sense bank — 37,70 — 38,15 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,00 грн, в продаже — 38,12 (-0,03). Цена евро в покупке — 40,25 грн (-0,10), в продаже — 40,25 грн (-0,10).

 

курс валют на 20 октября
Источник: Минфин

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в Украине субъектов декларирования хотят обязать указывать в декларациях информацию об операциях по покупке валюты, если сумма больше 134 тыс. грн. В частности, речь идет о чиновниках, депутатах, судьях.

Также мы писали, что в Международном валютном фонде (МВФ) озвучили прогноз по курсу доллара в Украине до 2029 года. Гривну ждет стабильная девальвация.

 

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Эксклюзив

06:36Шуляк назвала одиннадцать населенных пунктов, которые, вероятно, не будет восстанавливать Украина

11:30 В Украине готовят неприятный сюрприз для водителей авто с ГБО: что планируется

23:30 Обновленные тарифы на газ поразят: сколько украинцы заплатят в октябре

10:30 В Украине повестки будут вручать онлайн, но при одном условии

09:28 Мудрик перейдет в другую лигу: "Челси" принял решение

None

Атаки ВС РФ на Харьков, обучение в метро и жизнь в прифронтовом городе. Эфир Новини.LIVE

15:16 Пока Коломойский сидит в СИЗО, в нефтяной бизнес пришел новый игрок

Новость с видео

23:13 Как будут искать уклонистов через Э-реестр военнообязанных: украинцам объяснили

08:16 Пенсионерам дадут надбавку в 840 грн: в ПФУ назвали особую категорию граждан

Новость с видео

11:07Сколько будет продолжаться война: новый прогноз от Буданова

10:09 Роналду возвращается в Европу: он уже выбрал новый клуб

Актуальное по теме