Курс доллара, евро и злотого в Украине на 7 ноября

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В банках и обменниках Украины подешевели доллар и злотый. Узнайте актуальный курс валют в нашем материале.

Данные обнародованы на сайте Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации НБУ, на 7 ноября курс установлен на уровне:

доллар — 36,04 грн;

евро — 38,72 грн/евро;

злотый — 8,66 грн/PLN.

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, также на наличном рынке Украины американская валюта в цене снизилась. В среднем доллар стоит 37,65 грн. В покупке — 37,61 грн, в продаже — 37,70 грн. Стоимость евро в покупке стоит 40,19 грн, в продаже — 40,34 грн.

Курс доллара в украинских банках

Курс доллара в банках. Фото: Kurs

Курс валют в обменниках

Что касается ситуации в обменных пунктах, то, по данным портала Minfin, доллар в покупке стоит 37,62 грн, в продаже — 37,71 грн. Стоимость евро в покупке — 40,20 грн, в продаже — 40,35 грн.

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Напомним, в Сбербанке рассказали о новых условиях программы Доступные кредиты 5-7-9. Новые условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%", принятые Кабмином в сентябре, стали ответом на новые вызовы в сложившейся экономической ситуации на рынке. Наиболее ощутимые изменения – сосредоточение программы на поддержке бизнеса на деоккупированных территориях.

Также мы писали, что Кабмин предоставил новый прогноз по курсу доллара на 2024 год. Новая оценка курса гривны составляет 40,7 грн/долл., что на 0,7 грн меньше, чем предполагалось ранее, — 41,4 грн/долл.