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Кабмін надав новий прогноз щодо курсу долара на 2024 рік

5 листопада 2023 22:20
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин
Кабмін надав новий прогноз щодо курсу долара на 2024 рік
Гроші в руках. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Олена Леонова
Олена Леонова
Редактор новин

Кабінет Міністрів України вніс зміни до державного бюджету на 2024 рік. Так, міністри відкоригували очікуваний обмінний курс української гривні щодо долара США.

Про це повідомив перший заступник голови Комітету парламенту з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.

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За словами Ярослава Железняка, нова оцінка курсу гривні становить 40,7 грн/дол, що на 0,7 грн менше, ніж передбачалося раніше 41,4 грн/дол Це вказує на очікування на меншу девальвацію національної валюти.

Уряд також переглянув прогноз інфляції, знизивши його до 9,7% із попередніх 10,8%.

Основні пункти перегляду державного бюджету включають:

  • Підвищення дохідної частини бюджету на 22 млрд грн до загального обсягу 1,768 трлн грн.
  • Витрати залишилися практично незмінними та становлять 3,35 трлн грн.
  • Скорочення бюджетного дефіциту на 22 млрд грн, внаслідок чого він становив 1,57 трлн грн.
  • Зниження обсягу зовнішніх позик на 103,5 млрд (з 42,9 млрд доларів до 41 млрд доларів) для відповідності вимогам МВФ.
  • Компенсація зменшення зовнішніх запозичень коштом збільшення внутрішніх позик на 81,4 млрд грн.
  • Прогноз зростання реального ВВП було знижено з 5% до 4,6%.
скріншот
Повідомлення Ярослава Железняка. Фото: скрbншот

Нагадаємо, що у Міжнародному валютному фонді (МВФ) позначили економічне майбутнє України у своєму новому прогнозі. Зокрема, відомо, коли державний борг перевищить 100% ВВП, а долар перетне "психологічну позначку" у 50 гривень.

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