Кабмин предоставил новый прогноз по курсу доллара на 2024 год

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE

Кабинет министров Украины внес изменения в государственный бюджет на 2024 год. Так, министры откорректировали ожидаемый обменный курс украинской гривны к доллару США.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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По словам Ярослава Железняка, новая оценка курса гривны составляет 40,7 грн/долл, что на 0,7 грн меньше, чем предполагалось ранее в 41,4 грн/долл. Это указывает на ожидание меньшей девальвации национальной валюты.

Правительство также пересмотрело прогноз инфляции, снизив его до 9,7% с предыдущих 10,8%.

Основные пункты пересмотра государственного бюджета включают:

Повышение доходной части бюджета на 22 млрд грн до общего объема в 1,768 трлн грн.

Расходы остались практически неизменными и составляют 3,35 трлн грн.

Сокращение бюджетного дефицита на 22 млрд грн, в результате чего он составил 1,57 трлн грн.

Снижение объема внешних займов на 103,5 млрд (с 42,9 млрд долларов до 41 млрд долларов) для соответствия требованиям МВФ.

Компенсация уменьшения внешних заимствований за счет увеличения внутренних займов на 81,4 млрд грн.

Прогноз роста реального ВВП был снижен с 5% до 4,6%.

Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Напомним, что в Международном валютном фонде (МВФ) обозначили экономическое будущее Украины в своем новом прогнозе. В частности, известно, когда государственный долг превысит 100% ВВП, а доллар пересечет "психологическую отметку" в 50 гривен.