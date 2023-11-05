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Кабмин предоставил новый прогноз по курсу доллара на 2024 год

5 ноября 2023 22:20
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей
Кабмин предоставил новый прогноз по курсу доллара на 2024 год
Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE
olena-leonova.jpg - Елена Леонова
Елена Леонова
Редактор новостей

Кабинет министров Украины внес изменения в государственный бюджет на 2024 год. Так, министры откорректировали ожидаемый обменный курс украинской гривны к доллару США.

Об этом сообщил первый заместитель председателя Комитета парламента по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк.

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По словам Ярослава Железняка, новая оценка курса гривны составляет 40,7 грн/долл, что на 0,7 грн меньше, чем предполагалось ранее в 41,4 грн/долл. Это указывает на ожидание меньшей девальвации национальной валюты.

Правительство также пересмотрело прогноз инфляции, снизив его до 9,7% с предыдущих 10,8%.

Основные пункты пересмотра государственного бюджета включают:

  • Повышение доходной части бюджета на 22 млрд грн до общего объема в 1,768 трлн грн.
  • Расходы остались практически неизменными и составляют 3,35 трлн грн.
  • Сокращение бюджетного дефицита на 22 млрд грн, в результате чего он составил 1,57 трлн грн.
  • Снижение объема внешних займов на 103,5 млрд (с 42,9 млрд долларов до 41 млрд долларов) для соответствия требованиям МВФ.
  • Компенсация уменьшения внешних заимствований за счет увеличения внутренних займов на 81,4 млрд грн.
  • Прогноз роста реального ВВП был снижен с 5% до 4,6%.
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Сообщение Ярослава Железняка. Фото: скриншот

Напомним, что в Международном валютном фонде (МВФ) обозначили экономическое будущее Украины в своем новом прогнозе. В частности, известно, когда государственный долг превысит 100% ВВП, а доллар пересечет "психологическую отметку" в 50 гривен.

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