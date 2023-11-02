Курс доллара, евро и злотого в Украине на 3 ноября — валюта становится доступнее

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

В банках и обменниках Украины доллар продолжает снижаться в цене. Тем не менее Национальный банк Украины (НБУ) значительно поднял официальный курс евро.

Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка .

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации Нацбанка, на среду, 3 ноября, курс установлен на уровне:

доллар стоит 36,26 грн;

евро — 38,23 грн/евро (+0,44);

злотый — 8,56 грн/PLN (-0,09).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs , также на наличном рынке Украины американская валюта упала в цене. В среднем доллар стоит 37,72 грн (-0,03). В покупке - 37,68 грн (-0,04), в продаже - 37,77 (-0,01). Стоимость евро в покупке стоит 40,04 грн (+0,04), в продаже – 40,20 грн (+0,02).

Курс доллара в украинских банках

Курс валют в обменниках

Что касается ситуации в обменных пунктах, то, по данным портала Minfin , доллар в покупке стоит 37,75 грн, в продаже — 37,83 (-0,05). Стоимость евро в покупке — 40,05 грн (+0,05), в продаже — 40,20 грн.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, примерно 300 млн гривен было фактически украдено из карманов киевлян за 2022 год. Это произошло из-за завышения коммунальщиками потерь, входящих в тариф на транспортировку тепловой энергии.

Также мы писали, что клиенты государственного учреждения ПриватБанк жалуются на невозможность снять со своих счетов валюту. Часто в отделениях нет достаточного количества долларов и евро.