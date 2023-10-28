Курс валют на 28 октября — доллар снова опустился в банках

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини. LIVE, Игорь Кузнецов

В Украине доллар и евро продолжают дешеветь. Национальный банк Украины (НБУ) установил курс этих валют на несколько копеек ниже.

Такие данные обнародованы на сайте НБУ.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации Нацбанка:

доллар стоит 36,42 грн (-0,09);

евро — 38,38 грн/евро (-0,09);

злотый — 8,57 грн/PLN (-0,04).

Курс валют в банках

28 октября на наличном рынке стоимость американской валюты также снизилась. Доллар в среднем стоит 37,89 грн. В покупке — 37,33 грн (-0,07), в продаже — 37,99 (-0,03). Стоимость евро в покупке 39,50 грн (-0,02), в продаже — 40,51 грн (-0,08).

Курс доллара в украинских банках

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Ситуация в обменных пунктах: доллар в покупке стоит 37,85 грн(-0,02), в продаже — 37,95 (-0,00). Цена евро в покупке — 40,15 грн (-0,00), в продаже — 40,31 грн (-0,03).

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Напомним, НБУ с начала года фиксирует сокращение спроса на наличные денежные средства против аналогичного периода прошлого года. На начало октября в обращении находится почти 728 млрд. гривен в наличных. Речь идет о 2,7 млрд купюр на сумму 721,3 млрд гривен.

Также мы писали, что в Национальном банке рассказали, повлияет ли снижение учетной ставки на курс доллара. 26 октября регулятор снизил процентную ставку с 20 до 16%.