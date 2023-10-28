Курс валют на 28 жовтня — долар знову опустився у банках

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

В Україні долар та євро продовжують дешевшати. Національний банк України (НБУ) встановив курс цих валют на декілька копійок нижче.

Такі дані оприлюднені на сайті НБУ.

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Так, відповідно до офіційної інформації Нацбанку:

долар коштує 36,42 грн (-0,09);

євро — 38,38 грн/євро (-0,09);

злотий — 8,57 грн/PLN (-0,04).

Курс валют у банках

28 жовтня на готівковому ринку вартість американської валюти також знизилась. Долар у середньому коштує 37,89 грн. У купівлі — 37,33 грн (-0,07), у продажу — 37,99 (-0,03). Вартість євро у купівлі 39,50 грн (-0,02), в продажу — 40,51 грн (-0,08).

Курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Ситуація в обмінних пунктах: долар у купівлі коштує 37,85 грн(-0,02), у продажу — 37,95 (-0,00). Ціна євро у купівлі — 40,15 грн (-0,00), у продажу — 40,31 грн (-0,03).

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Нагадаємо, НБУ з початку року фіксує скорочення попиту на готівкові кошти проти аналогічного періоду минулого року. На початок жовтня в обігу перебуває майже 728 млрд гривень у готівці. Йдеться про 2,7 млрд купюр на суму 721,3 млрд гривень.

Також ми писали, що у Національному банку розповіли, чи вплине зниження облікової ставки на курс долара. 26 жовтня регулятор знизив відсоткову ставку з 20% до 16%.