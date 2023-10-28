Курс валют на 28 жовтня — долар знову опустився у банках

Долар впав у банках та обмінниках — курс валют
В Україні долар та євро продовжують дешевшати. Національний банк України (НБУ) встановив курс цих валют на декілька копійок нижче.
Такі дані оприлюднені на сайті НБУ.
Курс долара, євро та злотого
Так, відповідно до офіційної інформації Нацбанку:
- долар коштує 36,42 грн (-0,09);
- євро — 38,38 грн/євро (-0,09);
- злотий — 8,57 грн/PLN (-0,04).
Курс валют у банках
28 жовтня на готівковому ринку вартість американської валюти також знизилась. Долар у середньому коштує 37,89 грн. У купівлі — 37,33 грн (-0,07), у продажу — 37,99 (-0,03). Вартість євро у купівлі 39,50 грн (-0,02), в продажу — 40,51 грн (-0,08).
Курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Ситуація в обмінних пунктах: долар у купівлі коштує 37,85 грн(-0,02), у продажу — 37,95 (-0,00). Ціна євро у купівлі — 40,15 грн (-0,00), у продажу — 40,31 грн (-0,03).
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Нагадаємо, НБУ з початку року фіксує скорочення попиту на готівкові кошти проти аналогічного періоду минулого року. На початок жовтня в обігу перебуває майже 728 млрд гривень у готівці. Йдеться про 2,7 млрд купюр на суму 721,3 млрд гривень.
Також ми писали, що у Національному банку розповіли, чи вплине зниження облікової ставки на курс долара. 26 жовтня регулятор знизив відсоткову ставку з 20% до 16%.
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