Курс валют на 7 сентября - доллар снова подорожал

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины (НБУ) обнародовали официальный курс валют на 7 сентября. Согласно ему, евро в покупке повысился на три копейки, стоит 39,27 грн/евро, доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Нацбанка.

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Курс доллара и евро на 7 сентября

По данным НБУ, цена евровалюты в продаже — 39,64 грн/евро (+0,02), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке американская валюта подорожала: в среднем стоит 37,84 грн. В покупке — 37,30 грн (+0,06), в продаже — 37,98 (+0,06). Евро стоит в покупке 40,20 (-0,06) грн, в продаже — 41,11 (-0,09) грн.

ПриватБанк — 37,10 грн (+0,05) — 37,70 грн (+0,05);

УкрСиббанк — 37,25 грн (+0,05) — 37,95 грн;

Ощадбанк — 37,25 грн (-0,15) — 38,25 грн;

Укрэксимбанк — 37,25 грн — 38,05 грн;

Sense bank — 37,45 грн (+0,15) — 37,90 грн (+0,10);

ТАСкомбанк — 37,50 грн (+0,15) — 38,15 грн (+0,15).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,80 грн (+0,10), в продаже — 37,85 грн (+0,05). Евро в покупке — 40,70 грн (+0,01), в продаже — 40,95 (-0,05).

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Напомним, Новости.LIVE выясняли причины поведения украинской валюты и попытались спрогнозировать судьбу гривны до конца года и на следующий год.

Также мы писали, что НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был больше против июля на 21,7%.