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Долар у банках знов подорожчав: курс валют на 7 вересня

6 вересня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 7 вересня — долар знову подорожчав
Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) оприлюднили офіційний курс валют на 7 вересня. Згідно з ним, євро у купівлі підвищився на три копійки, коштує 39,27 грн/євро, долар залишається незмінним — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на офіційному сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро на 7 вересня

За даними НБУ, ціна євровалюти у продажу — 39,64 грн/євро (+0,02), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку американська валюта подорожчала: у середньому коштує 37,84 грн. У купівлі — 37,30 грн (+0,06), в продажу — 37,98 (+0,06). Євро коштує у купівлі 40,20 (-0,06) грн, у продажу — 41,11 (-0,09) грн.

  • ПриватБанк — 37,10 грн (+0,05) — 37,70 грн (+0,05);
  • УкрСиббанк — 37,25 грн (+0,05) — 37,95 грн;
  • Ощадбанк — 37,25 грн (-0,15) — 38,25 грн;
  • Укрексімбанк — 37,25 грн — 38,05 грн;
  • Sense bank — 37,45 грн (+0,15) — 37,90 грн (+0,10);
  • ТАСкомбанк — 37,50 грн (+0,15) — 38,15 грн (+0,15).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 37,80 грн (+0,10), у продажу — 37,85 грн (+0,05). Євро у купівлі — 40,70 грн (+0,01), у продажу — 40,95 (-0,05).

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Більше про валюту

Нагадаємо, Новини.LIVE з'ясовували причини поведінки української валюти та спробували спрогнозувати долю гривні до кінця року і на рік наступний.

Також ми писали, НБУ у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.

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