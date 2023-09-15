Курс валют на 16 сентября — доллар в банках снова подорожал

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на следующий банковский день. Согласно ему, евро в покупке не изменился, стоит 38,99 грн/евро, доллар также остается неизменным — 36,56 грн.

Таковы данные на официальном портале НБУ.

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По этой информации, стоимость европейской валюты в продаже — 39,38 грн/евро (0,00), доллара — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке доллар активно дорожает. В среднем стоит 38,17 грн. (+0,02). В покупке — 37,66 грн (+0,06), в продаже — 38,41 (+0,05). Евро стоит в покупке 40,31 грн (-0,10), в продаже — 41,28 (-0,11) грн.

ПриватБанк — 37,40 грн — 38,00 грн;

Укрэксимбанк — 37,65 грн — 38,45 грн;

Укрсиббанк — 37,60 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,20);

Ощадбанк — 37,90 грн (+0,20) — 38,00 грн (+0,10);

Радабанк — 37,90 грн - 38,50 грн;

Sense bank — 37,85 грн (+0,15) — 38,35 грн (+0,15);

Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,40 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,11 грн (+0,02), в продаже — 38,25 (+0,01). Евро в покупке — 40,90 грн, в продаже — 41,10 (-0,05).

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Что еще стоит знать

Напомним, что Национальный банк ужесточил требования к финансовому мониторингу. Теперь банки обязаны реагировать на случаи превышения максимальных сумм финансовых сделок.

Также мы писали, что НБУ в августе продал самую большую с начала года сумму американской валюты на межбанковском рынке с целью поддержки курса гривны. Объем чистой продажи по международным резервам был больше против июля на 21,7%.