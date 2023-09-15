Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Долар у банках різко подорожчав: курс валют на 16 вересня arrow

Долар у банках різко подорожчав: курс валют на 16 вересня

15 вересня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 16 вересня — долар у банках знову подорожчав
Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на наступний банківський день. Відповідно до нього, євро у купівлі не змінився, коштує 38,99 грн/євро, долар також залишається незмінним — 36,56 грн.

Такі дані на офіційному порталі НБУ.

Читайте також:

Курс долара та євро на 16 вересня

За цією інформацією, вартість європейської валюти у продажу — 39,38 грн/євро (0,00), долара — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку долар активно дорожчає. У середньому коштує 38,17 грн (+0,02). У купівлі — 37,66 грн (+0,06), в продажу — 38,41 (+0,05). Євро коштує у купівлі 40,31 грн (-0,10), у продажу — 41,28 (-0,11) грн.

  • ПриватБанк — 37,40 грн — 38,00 грн;
  • Укрексімбанк — 37,65 грн — 38,45 грн;
  • Укрсиббанк — 37,60 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,20);
  • Ощадбанк — 37,90 грн (+0,20) — 38,00 грн (+0,10);
  • Радабанк — 37,90 грн — 38,50 грн;
  • Sense bank — 37,85 грн (+0,15) — 38,35 грн (+0,15);
  • Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,40 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,11 грн (+0,02), у продажу — 38,25 (+0,01). Євро у купівлі — 40,90 грн, у продажу — 41,10 (-0,05).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Що ще варто знати

Нагадаємо, що Національний банк посилив вимоги до фінансового моніторингу. Тепер банки зобов'язані реагувати на випадки перевищення максимальних сум фінансових операцій.

Також ми писали, НБУ у серпні продав найбільшу з початку року суму американської валюти на міжбанківському ринку з метою підтримки курсу гривні. Обсяг чистого продажу з міжнародних резервів був більший проти липня на 21,7%.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Новина з відео

20:14Гордон на Хрещатику облаяв чоловіка у військовій формі

13:30 Військовий патруль перевірив захисників, з якими скандалив Гордон

23:45 Банки почнуть блокувати рахунки: які суми тепер вважають підозрілими

Новина з відео

09:07 На в'їзді до Києва зупиняють та перевіряють кожну автівку: в чому причина

13:06 Ляшко розповів про нові правила мобілізації: як тепер працюватиме ВЛК

None

"Наша справа": гроші на дощові каналізації виділяють, а Київ продовжує затоплювати

19:52 "Домашній тиран та насильник": ексдружина українського зіркового актора про їхнє сімейне життя

17:31"Кажемо "ні" всім українським олігархам": Польща ухвалила рішення щодо імпорту зерна

09:07 Циганков залишить "Жирону": коли й куди перейде українець

Новина з фото

16:36 У Львові СБУ затримала головного державного інспектора митного поста "Краківець"

Новина з відео

12:51 Тягнули на комісію прямо з ліжка: працівники ТЦК увірвались до приватного помешкання

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз