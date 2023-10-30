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Доллар резко подешевел — сколько стоит в банках и обменниках

30 октября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара, евро и злотого на 31 октября — валюта становится доступнее
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В банках и обменниках Украины доллар продолжает снижаться в цене. Также Национальный банк Украины опустил официальный курс американской валюты.

Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка.

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Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации Нацбанка, на вторник, 31 октября, курс установлен на уровне:

  • доллар стоит 36,37 грн (-0,05);
  • евро — 38,56 грн/евро (+0,18);
  • злотый — 8,65 грн/PLN (+0,08).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, на наличном рынке Украины американская валюта упала в цене. В среднем доллар стоит 37,79 грн (-0,10). В покупке — 37,32 грн (-0,02), в продаже — 37,98 (-0,02). Стоимость евро в покупке стоит 39,52 грн (+0,03), в продаже — 40,49 грн (-0,02).

Курс доллара в украинских банках

курс валют банки
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Что касается ситуации в обменных пунктах, то, по данным портала Minfin, доллар в покупке стоит 37,75 грн(-0,09), в продаже — 37,88 (-0,07). Стоимость евро в покупке — 40,10 грн (-0,05), в продаже — 40,30 грн (-0,03).

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Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) дали оценку ситуации с экономикой и инфляцией к концу текущего и следующего года. Прогноз содержит улучшенные показатели.

Также мы писали, что клиенты государственного учреждения ПриватБанк жалуются на невозможность снять со своих счетов валюту. Часто в отделениях нет достаточного количества долларов и евро.

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