Курс долара, євро та злотого на 31 жовтня — валюта стає доступніша

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У банках та обмінниках України долар продовжує знижуватися у вартості. Також Національний банк України (НБУ) опустив офіційний курс американської валюти.

Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку.

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Так, відповідно до офіційної інформації Нацбанку, на вівторок, 31 жовтня, курс встановлено на рівні:

долар коштує 36,37 грн (-0,05);

євро — 38,56 грн/євро (+0,18);

злотий — 8,65 грн/PLN (+0,08).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, також на готівковому ринку України американська валюта впала у ціні. У середньому долар коштує 37,79 грн (-0,10). У купівлі — 37,32 грн (-0,02), у продажу — 37,98 (-0,02). Вартість євро у купівлі коштує 39,52 грн (+0,03), в продажу — 40,49 грн (-0,02).

Курс долара в українських банках

Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Щодо ситуації в обмінних пунктах, то за даними порталу Minfin, долар у купівлі коштує 37,75 грн(-0,09), у продажу — 37,88 (-0,07). Вартість євро у купівлі — 40,10 грн (-0,05), у продажу — 40,30 грн (-0,03).

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Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) дали оцінку ситуації з економікою та інфляцією на кінець поточного та наступного року. Прогноз містить покращені показники.

Також ми писали, що клієнти державної фінустанови ПриватБанк скаржаться на неможливість зняти зі своїх рахунків валюту. Часто у відділеннях немає достатньої кількості доларів та євро.