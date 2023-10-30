Курс долара, євро та злотого на 31 жовтня — валюта стає доступніша

Долар різко подешевшав — скільки коштує у банках та обмінниках
У банках та обмінниках України долар продовжує знижуватися у вартості. Також Національний банк України (НБУ) опустив офіційний курс американської валюти.
Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
Так, відповідно до офіційної інформації Нацбанку, на вівторок, 31 жовтня, курс встановлено на рівні:
- долар коштує 36,37 грн (-0,05);
- євро — 38,56 грн/євро (+0,18);
- злотий — 8,65 грн/PLN (+0,08).
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, також на готівковому ринку України американська валюта впала у ціні. У середньому долар коштує 37,79 грн (-0,10). У купівлі — 37,32 грн (-0,02), у продажу — 37,98 (-0,02). Вартість євро у купівлі коштує 39,52 грн (+0,03), в продажу — 40,49 грн (-0,02).
Курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Щодо ситуації в обмінних пунктах, то за даними порталу Minfin, долар у купівлі коштує 37,75 грн(-0,09), у продажу — 37,88 (-0,07). Вартість євро у купівлі — 40,10 грн (-0,05), у продажу — 40,30 грн (-0,03).
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Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) дали оцінку ситуації з економікою та інфляцією на кінець поточного та наступного року. Прогноз містить покращені показники.
Також ми писали, що клієнти державної фінустанови ПриватБанк скаржаться на неможливість зняти зі своїх рахунків валюту. Часто у відділеннях немає достатньої кількості доларів та євро.
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