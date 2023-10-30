Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Долар різко подешевшав — скільки коштує у банках та обмінниках arrow

Долар різко подешевшав — скільки коштує у банках та обмінниках

30 жовтня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс долара, євро та злотого на 31 жовтня — валюта стає доступніша
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У банках та обмінниках України долар продовжує знижуватися у вартості. Також Національний банк України (НБУ) опустив офіційний курс американської валюти.

Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, відповідно до офіційної інформації Нацбанку, на вівторок, 31 жовтня, курс встановлено на рівні:

  • долар коштує 36,37 грн (-0,05);
  • євро — 38,56 грн/євро (+0,18);
  • злотий — 8,65 грн/PLN (+0,08).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, також на готівковому ринку України американська валюта впала у ціні. У середньому долар коштує 37,79 грн (-0,10). У купівлі — 37,32 грн (-0,02), у продажу — 37,98 (-0,02). Вартість євро у купівлі коштує 39,52 грн (+0,03), в продажу — 40,49 грн (-0,02).

Курс долара в українських банках

курс валют банки
Джерело: Курс

Курс валют в обмінниках

Щодо ситуації в обмінних пунктах, то за даними порталу Minfin, долар у купівлі коштує 37,75 грн(-0,09), у продажу — 37,88 (-0,07). Вартість євро у купівлі — 40,10 грн (-0,05), у продажу — 40,30 грн (-0,03).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) дали оцінку ситуації з економікою та інфляцією на кінець поточного та наступного року. Прогноз містить покращені показники.

Також ми писали, що клієнти державної фінустанови ПриватБанк скаржаться на неможливість зняти зі своїх рахунків валюту. Часто у відділеннях немає достатньої кількості доларів та євро.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

11:30 В Україні готують неприємний сюрприз для водіїв авто з ГБО: що планується

23:30 Оновлені тарифи на газ вразять: скільки українці заплатять у жовтні

Новина з відео

23:13 Як шукатимуть ухилянтів через Е-реєстр військовозобов'язаних: українцям пояснили

15:10 Потужні вибухи у Севастополі — стали відомі деталі атаки

09:24 Ф'юрі зробив Усику та його дітям цікаву пропозицію

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини - 80x80

12 самогубств серед дітей у Києві — які причини

17:52 Хто з українських чоловіків зможе виїхати за кордон з 1 листопада: повний список

Новина з відео

13:09Білецький відповів, чи реально звільнити Маріуполь від окупантів

13:46 У Запоріжжі слідчий та прокурор намагалися "повісити" кримінальну справу на невинну людину

20:12 Куди можуть дістати ракети ATACMS: карта

06:00 Мобілізація в Україні з 1 листопада: кого заберуть до ЗСУ у першу чергу

Актуальне по темі