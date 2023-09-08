Курс валют на 8 сентября — доллар резко подскочил в банках и обменниках

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 8 сентября. Согласно ему, евро в покупке снизился на 16 копеек, стоит 39,10 грн/евро, доллар неизменный — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном сайте Нацбанка.

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Курс доллара и евро 8 сентября

По данным регулятора, цена евровалюты в продаже — 39,49 грн/евро (-0,17), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар подскочил в цене: в среднем стоит 37,96 грн. В покупке — 37,40 грн (+0,06), в продаже — 38,14 (+0,10). Евро стоит в покупке 40,21 грн, в продаже — 41,21 (+0,07) грн.

ПриватБанк — 37,25 грн (+0,15) — 37,85 грн (+0,15);

Укрэксимбанк — 37,35 грн (+0,10) — 38,15 грн (+0,10);

Укргазбанк — 37,20 грн (+0,20) — 37,90 грн (+0,20);

Ощадбанк — 37,35 грн (+0,10) — 38,25 грн;

ТАСкомбанк — 37,65 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,25);

Sense bank — 37,55 грн (+0,10) — 38,15 грн (+0,25).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах 8 сентября доллар стоит: в покупке — 37,90 грн (+0,10), в продаже — 38,05 грн (+0,20). Евро в покупке — 40,70 грн (0,00), в продаже — 41,00 (+0,05).

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Напомним, августовские краткосрочные колебания курса гривны на наличном рынке были ситуативными. Они связаны, в частности, с сезонным фактором.

Однако, утверждает профессор Киевской школы экономики президент CFO Club Ukraine Михаил Колесник, в Украине нет долгосрочных факторов и оснований для укрепления гривны. В долгосрочной перспективе доллар может только усиливаться, а гривна — медленно ослабляться.