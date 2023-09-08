Курс валют на 8 вересня — долар різко підскочив у банках та обмінниках

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

Національний банк України (НБУ) встановив офіційний курс валют на 8 вересня. Відповідно до нього, євро у купівлі знизився на 16 копійок, коштує 39,10 грн/євро, долар незмінний — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на офіційному сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро 8 вересня

За даними регулятора, ціна євровалюти у продажу — 39,49 грн/євро (-0,17), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар підскочив у вартості: у середньому коштує 37,96 грн. У купівлі — 37,40 грн (+0,06), в продажу — 38,14 (+0,10). Євро коштує у купівлі 40,21 грн, у продажу — 41,21 (+0,07) грн.

ПриватБанк — 37,25 грн (+0,15) — 37,85 грн (+0,15);

Укрексімбанк — 37,35 грн (+0,10) — 38,15 грн (+0,10);

Укргазбанк — 37,20 грн (+0,20) — 37,90 грн (+0,20);

Ощадбанк — 37,35 грн (+0,10) — 38,25 грн;

ТАСкомбанк — 37,65 грн (+0,15) — 38,40 грн (+0,25);

Sense bank — 37,55 грн (+0,10) — 38,15 грн (+0,25).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах 8 вересня долар коштує: у купівлі — 37,90 грн (+0,10), у продажу — 38,05 грн (+0,20). Євро у купівлі — 40,70 грн (0,00), у продажу — 41,00 (+0,05).

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Нагадаємо, серпневі короткострокові коливання курсу гривні на готівковому ринку були ситуативними. Вони пов'язані, зокрема, з сезонним чинником.

Проте, стверджує професор Київської школи економіки, президент CFO Club Ukraine Михайло Колісник, в Україні немає довготермінових факторів і підстав для укріплення гривні. В довгостроковій перспективі долар може тільки посилюватися, а гривня — повільно ослаблюватися.