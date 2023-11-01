Курс доллара, евро и злотого в Украине на 2 ноября — валюта становится доступнее

Доллар продолжает подешеветь — сколько стоит в банках и обменниках
В банках и обменниках Украины доллар продолжает снижаться в цене. Также Национальный банк Украины опустил официальный курс американской валюты.
Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка .
Курс доллара, евро и злотого
Так, согласно официальной информации Нацбанка, на среду, 2 ноября, курс установлен на уровне:
- доллар стоит 36,26 грн (-0,11);
- евро — 38,23 грн/евро (-0,33);
- злотый — 8,56 грн/PLN (-0,09).
Курс валют в банках
По данным портала Kurs, также на наличном рынке Украины американская валюта упала в цене. В среднем доллар стоит 37,77 грн (-0,02). В покупке - 37,73 грн (-0,01), в продаже - 37,81 (-0,01). Стоимость евро в покупке стоит 40,10 грн (+0,08), в продаже – 40,19 грн (-0,07).
Курс доллара в украинских банках
Курс валют в обменниках
Что касается ситуации в обменных пунктах, то, по данным портала Minfin, доллар в покупке стоит 37,75 грн, в продаже — 37,83 (-0,05). Стоимость евро в покупке - 40,00 грн (-0,03), в продаже - 40,20 грн.
Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.
Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) дали оценку ситуации с экономикой и инфляцией к концу текущего и следующего года. Прогноз содержит улучшенные показатели.
Также мы писали, что клиенты государственного учреждения ПриватБанк жалуются на невозможность снять со своих счетов валюту. Часто в отделениях нет достаточного количества долларов и евро.
Читайте Новини.LIVE!