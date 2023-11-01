Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Деньги arrow Доллар продолжает подешеветь — сколько стоит в банках и обменниках arrow

Доллар продолжает подешеветь — сколько стоит в банках и обменниках

1 ноября 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс доллара, евро и злотого в Украине на 2 ноября — валюта становится доступнее
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В банках и обменниках Украины доллар продолжает снижаться в цене. Также Национальный банк Украины опустил официальный курс американской валюты.

Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка .

Читайте также:

Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации Нацбанка, на среду, 2 ноября, курс установлен на уровне:

  • доллар стоит 36,26 грн (-0,11);
  • евро — 38,23 грн/евро (-0,33);
  • злотый — 8,56 грн/PLN (-0,09).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, также на наличном рынке Украины американская валюта упала в цене. В среднем доллар стоит 37,77 грн (-0,02). В покупке - 37,73 грн (-0,01), в продаже - 37,81 (-0,01). Стоимость евро в покупке стоит 40,10 грн (+0,08), в продаже – 40,19 грн (-0,07).

Курс доллара в украинских банках

Курс валют банки
Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Что касается ситуации в обменных пунктах, то, по данным портала Minfin, доллар в покупке стоит 37,75 грн, в продаже — 37,83 (-0,05). Стоимость евро в покупке - 40,00 грн (-0,03), в продаже - 40,20 грн.

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) дали оценку ситуации с экономикой и инфляцией к концу текущего и следующего года. Прогноз содержит улучшенные показатели.

Также мы писали, что клиенты государственного учреждения ПриватБанк жалуются на невозможность снять со своих счетов валюту. Часто в отделениях нет достаточного количества долларов и евро.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

17:52 Кто из украинских мужчин сможет выехать за границу с 1 ноября: полный список

15:10 Мощные взрывы в Севастополе — стали известны детали атаки

10:14 В Украине увеличили штрафы для мужчин, которые еще не были в военкомате

09:24 Фьюри сделал Усику и его детям интересное предложение

17:00 Войска оккупантов готовы применить РЭБ "Былина" — что это им дает

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ - 80x80

Люди выходят на протесты: сколько Винница выделяет на ВСУ

06:00 Мобилизация в Украине с 1 ноября: кого заберут в ВСУ в первую очередь

13:46 В Запорожье следователь и прокурор пытались "повесить" уголовное дело на невиновного человека

09:51 Украинцы могут получить 6,6 тыс. грн от французской организации — кто имеет право

02:20 В Украине изменили Правила дорожного движения — что нужно знать водителям

Новость с видео

17:21 Во львовской церкви св. Андрея отменили все мероприятия из-за скандала с клипом Жадана и Соловий

Актуальное по теме