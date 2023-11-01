Курс долара, євро та злотого в Україні на 2 листопада — валюта стає доступніша

Долар продовжує подешевшати — скільки коштує у банках та обмінниках
У банках та обмінниках України долар продовжує знижуватися у вартості. Також Національний банк України (НБУ) опустив офіційний курс американської валюти.
Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку.
Курс долара, євро та злотого
Так, відповідно до офіційної інформації Нацбанку, на середу, 2 листопада, курс встановлено на рівні:
- долар коштує 36,26 грн (-0,11);
- євро — 38,23 грн/євро (-0,33);
- злотий — 8,56 грн/PLN (-0,09).
Курс валют у банках
За даними порталу Kurs, також на готівковому ринку України американська валюта впала у ціні. У середньому долар коштує 37,77 грн (-0,02). У купівлі — 37,73 грн (-0,01), у продажу — 37,81 (-0,01). Вартість євро у купівлі коштує 40,10 грн (+0,08), в продажу — 40,19 грн (-0,07).
Курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Щодо ситуації в обмінних пунктах, то за даними порталу Minfin, долар у купівлі коштує 37,75 грн, у продажу — 37,83 (-0,05). Вартість євро у купівлі — 40,00 грн (-0,03), у продажу — 40,20 грн.
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Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) дали оцінку ситуації з економікою та інфляцією на кінець поточного та наступного року. Прогноз містить покращені показники.
Також ми писали, що клієнти державної фінустанови ПриватБанк скаржаться на неможливість зняти зі своїх рахунків валюту. Часто у відділеннях немає достатньої кількості доларів та євро.
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