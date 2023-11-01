Курс долара, євро та злотого в Україні на 2 листопада — валюта стає доступніша

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У банках та обмінниках України долар продовжує знижуватися у вартості. Також Національний банк України (НБУ) опустив офіційний курс американської валюти.

Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку.

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Так, відповідно до офіційної інформації Нацбанку, на середу, 2 листопада, курс встановлено на рівні:

долар коштує 36,26 грн (-0,11);

євро — 38,23 грн/євро (-0,33);

злотий — 8,56 грн/PLN (-0,09).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, також на готівковому ринку України американська валюта впала у ціні. У середньому долар коштує 37,77 грн (-0,02). У купівлі — 37,73 грн (-0,01), у продажу — 37,81 (-0,01). Вартість євро у купівлі коштує 40,10 грн (+0,08), в продажу — 40,19 грн (-0,07).

Курс долара в українських банках

Джерело: Курс​​​​​

Курс валют в обмінниках

Щодо ситуації в обмінних пунктах, то за даними порталу Minfin, долар у купівлі коштує 37,75 грн, у продажу — 37,83 (-0,05). Вартість євро у купівлі — 40,00 грн (-0,03), у продажу — 40,20 грн.

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Нагадаємо, у Національному банку України (НБУ) дали оцінку ситуації з економікою та інфляцією на кінець поточного та наступного року. Прогноз містить покращені показники.

Також ми писали, що клієнти державної фінустанови ПриватБанк скаржаться на неможливість зняти зі своїх рахунків валюту. Часто у відділеннях немає достатньої кількості доларів та євро.