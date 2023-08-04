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Доллар продолжает дорожать: чего ждать от курса валют в августе

4 августа 2023 21:13
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Доллар дорожает — чего ждать от курса валют в августе
Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

В августе 2023 года на украинском валютном рынке при благоприятных условиях возможны незначительные колебания наличного курса доллара. При этом напряженность из-за проблем с аграрным экспортом растет.

Прогноз относительно ситуации на валютном рынке сделал руководитель департамента казначейства Глобус Банка Тарас Лесовой.

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По словам эксперта, ожидается, что в последний месяц лета валютный рынок будет находиться на так называемом "курсовом плацдарме", сформировавшемся до этого. По крайней мере, к середине месяца глобальные изменения маловероятны и малозаметны.

Валюта будет колебаться в пределах коридора:

  • 37,00 — 37,50 грн — доллар;
  • 40,70 — 42,00 грн — евровалюта.

Специалист отметил, что Национальный банк Украины (НБУ) продолжает прилагать максимальные усилия для сохранения ситуации на рынке под контролем. Это спровоцировало усиление российских атак, в том числе по портовой и "аграрной" украинской инфраструктуре.

"На рынке образовались своеобразные тиски. Информация о внедрении европейских коридоров солидарности с объемом экспорта 4 млн тонн в месяц может стать решением созданной врагом проблемы", — отметил финансист.

О влиянии экспорта зерна на валютный рынок говорят годовые суммы доходов. В частности, с 1 июля прошлого года по 30 июня текущего года Украине удалось получить за счет агроэкспорта более 20 миллиардов долларов валютной выручки.

По мнению эксперта, дальнейшие проблемы с экспортом могут привести к тому, что Центробанк отложит планы по отмене фиксированного курса доллара. Снижение учетной ставки стало своеобразной прелюдией перед предстоящей либерализацией валютного рынка, добавил Тарас Лесовой.

Какой сейчас курс доллара в Украине

По информации портала Minfin, в пятницу, 4 августа, средний курс доллара в украинских обменных пунктах составляет 37,32 грн (покупка) и 37,48 (продажа).

Наличный курс — 36,91 (покупка) и 37,61 (продажа). В то же время, официальный курс Национального банка остается неизменным — 36,56 гривны.

Как изменился курс за месяц:

курс валют
Источник: Minfin

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Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) планирует постепенное смягчение валютных ограничений и возврат к гибкому курсу доллара. Для этого разработал соответствующую стратегию.

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