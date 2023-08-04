Долар дорожчає — чого чекати від курсу валют у серпні

Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE

У серпні 2023 року на українському валютному ринку за сприятливих умов можливі незначні коливання готівкового курсу долара. При цьому напруженість через проблеми з аграрним експортом зростає.

Прогноз щодо ситуації на валютному ринку зробив керівник департаменту казначейства Глобус Банку Тарас Лєсовий.

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За словами експерта, очікується, що в останній місяць літа валютний ринок перебуватиме на так званому "курсовому плацдармі", що сформувався до цього. Принаймні, до середини місяця глобальні зміни малоймовірні та малопомітні.

Тож, валюта коливатиметься в межах коридору:

37,00 — 37,50 грн — долар;

40,70 — 42,00 грн — євровалюта.

Фахівець зауважив, що Національний банк України продовжує докладати максимальних зусиль для збереження ситуації на ринку під контролем. Це спровокувало посилення російських атак, зокрема на портову та "аграрну" українську інфраструктуру.

"На ринку утворилися своєрідні лещата. Інформація про впровадження європейських коридорів солідарності з обсягом експорту 4 млн тонн на місяць може стати вирішенням створеної ворогом проблеми", — зазначив фінансист.

Про вплив експорту зерна на валютний ринок говорять річні суми прибутків. Зокрема, із 1 липня минулого року по 30 червня поточного року Україні вдалося отримати за рахунок агроекспорту більш ніж 20 мільярдів доларів валютного виторгу.

На думку експерта, подальші проблеми з експортом можуть призвести до того, що Центробанк відкладе плани щодо скасування фіксованого курсу долара. Зниження облікової ставки стало своєрідною прелюдією перед майбутньою лібералізацією валютного ринку, додав Тарас Лєсовий.

Який зараз курс долара в Україні

За інформацією порталу Minfin, у п'ятницю, 4 серпня, середній курс долара в українських обмінних пунктах становить 37,32 грн (купівля) і 37,48 (продаж).

Готівковий курс — 36,91 (купівля) та 37,61 (продаж). Водночас офіційний курс Національного банку залишається незмінним — 36,56 гривні.

Як змінився курс за місяць:

Джерело: Minfin

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Нагадаємо, Національний банк України (НБУ) планує поступове пом’якшення валютних обмежень та повернення до гнучкого курсу долара. Для цього розробив відповідну стратегію.

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