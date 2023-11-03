Курс доллара, евро и злотого в Украине на 4 ноября — валюта становится доступнее

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

В банках и обменниках Украины доллар продолжает снижаться в цене. Тем временем Национальный банк Украины (НБУ) немного поднял официальный курс злотого.

Такие данные обнародованы на сайте Нацбанка .

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Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации НБУ, на 4 ноября курс установлен на уровне:

доллар — 36,26 грн (-0,02);

евро — 38,67 грн/евро;

злотый — 8,69 грн/PLN (+0,01).

Курс валют в банках

По данным портала Kurs, также на наличном рынке Украины американская валюта упала в цене. В среднем доллар стоит 37,87 грн (-0,02). В покупке — 37,60 грн (-0,04), в продаже — 37,70 (-0,05). Стоимость евро в покупке стоит 40,01 грн (-0,04), в продаже — 40,20 грн.

Курс доллара в украинских банках

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Что касается ситуации в обменных пунктах, то, по данным портала Minfin, доллар в покупке стоит 37,63 (-0,01) грн, в продаже — 37,75. Стоимость евро в покупке — 40,05 грн (+0,05), в продаже — 40,20 грн.

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Напомним, примерно 300 млн гривен было фактически украдено из карманов киевлян за 2022 год. Это произошло из-за завышения коммунальщиками потерь, входящих в тариф на транспортировку тепловой энергии.

Также мы писали, что клиенты государственного учреждения ПриватБанк жалуются на невозможность снять со своих счетов валюту. Часто в отделениях нет достаточного количества долларов и евро.