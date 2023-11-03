Курс долара, євро та злотого в Україні на 4 листопада — валюта стає доступніша

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

У банках та обмінниках України долар продовжує знижуватися у вартості. Натомість Національний банк України (НБУ) трохи підняв офіційний курс злотого.

Такі дані оприлюднені на сайті Нацбанку.

Читайте також:

Курс долара, євро та злотого

Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на 4 листопада курс встановлено на рівні:

долар — 36,26 грн (-0,02);

євро — 38,67 грн/євро;

злотий — 8,69 грн/PLN (+0,01).

Курс валют у банках

За даними порталу Kurs, також на готівковому ринку України американська валюта впала у ціні. У середньому долар коштує 37,87 грн (-0,02). У купівлі — 37,60 грн (-0,04), у продажу — 37,70 (-0,05). Вартість євро у купівлі коштує 40,01 грн (-0,04), в продажу — 40,20 грн.

Курс долара в українських банках

Джерело: Курс​​​​​

Курс валют в обмінниках

Щодо ситуації в обмінних пунктах, то за даними порталу Minfin, долар у купівлі коштує 37,63 (-0,01) грн, у продажу — 37,75. Вартість євро у купівлі — 40,05 грн (+0,05), у продажу — 40,20 грн.

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Нагадаємо, приблизно 300 млн гривень було фактично вкрадено з кишень киян за 2022 рік. Це сталося через завищення комунальниками втрат, що входять до тарифу на транспортування теплової енергії.

Також ми писали, що клієнти державної фінустанови ПриватБанк скаржаться на неможливість зняти зі своїх рахунків валюту. Часто у відділеннях немає достатньої кількості доларів та євро.