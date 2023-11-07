Курс доллара, евро и злотого в Украине на 7 ноября

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новости.LIVE, Игорь Кузнецов

В украинских банках продолжает дешеветь доллар. В свою очередь несколько укрепились позиции эвро. Европейская валюта немного подорожала в украинских банках.

Такие данные обнародованы на сайте НБУ .

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Курс доллара, евро и злотого

Так, согласно официальной информации НБУ, на 7 ноября курс установлен на уровне:

доллар — 36,04 грн;

евро — 38,72 грн/евро;

злотый — 8,66 грн/PLN.

Курс валют в банках

По данным сайта Kurs , на украинском наличном рынке американская валюта потеряла в цене. В среднем стоит 37,63 грн. В покупке — 37,57 грн, в продаже — 37,68 грн. Цена евро в покупке — 40,17 грн, в продаже — 40,33 грн.

Курс доллара в украинских банках

Источник: Курс

Курс валют в обменниках

Ситуация в обменных пунктах, по информации портала Minfin, следующая: доллар в покупке стоит 37,59 грн, в продаже — 37,70 грн. Стоимость евро в покупке — 40,17 грн, в продаже – 40,35 грн.

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Напомним, в Сбербанке рассказали о новых условиях программы Доступные кредиты 5-7-9. Новые условия программы "Доступные кредиты 5-7-9%", принятые Кабмином в сентябре, стали ответом на новые вызовы в сложившейся экономической ситуации на рынке. Наиболее ощутимые изменения – сосредоточение программы на поддержке бизнеса на деоккупированных территориях.

Также мы писали, что Кабмин предоставил новый прогноз по курсу доллара на 2024 год. Новая оценка курса гривны составляет 40,7 грн/долл, что на 0,7 грн меньше, чем предполагалось ранее, – 41,4 грн/долл.