Курс долара, євро та злотого в Україні на 7 листопада

Долар продовжує дешевшати — курс валют на сьогодні
В українських банках продовжує дешевшати долар. Натомість дещо укріпилися позиції эвро. Європейська валюта трохи здорожчала в українських банках.
Такі дані оприлюднені на сайті НБУ.
Курс долара, євро та злотого
Так, згідно з офіційною інформацією НБУ, на 7 листопада курс встановлено на рівні:
- долар — 36,04 грн;
- євро — 38,72 грн/євро;
- злотий — 8,66 грн/PLN.
Курс валют у банках
За даними сайту Kurs, на українському готівковому ринку американська валюта втратила в ціні. У середньому коштує 37,63 грн. У купівлі — 37,57 грн, в продажу — 37,68 грн. Ціна євро у купівлі — 40,17 грн, в продажу — 40,33 грн.
Курс долара в українських банках
Курс валют в обмінниках
Ситуація в обмінних пунктах, за інформацією порталу Minfin, наступна: долар у купівлі коштує 37,59 грн, у продажу — 37,70 грн. Вартість євро у купівлі — 40,17 грн, у продажу — 40,35 грн.
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Нагадаємо, в Ощадбанку розказали про нові умови програми Доступні кредити 5−7−9. Нові умови програми "Доступні кредити 5−7−9%", ухвалені Кабміном у вересні, стали відповіддю на нові виклики в економічній ситуації, що склалась на ринку. Найбільш відчутні зміни — зосередження програми на підтримці бізнесу на деокупованих територіях.
Також ми писали, що Кабмін надав новий прогноз щодо курсу долара на 2024 рік. Нова оцінка курсу гривні становить 40,7 грн/дол, що на 0,7 грн менше, ніж передбачалося раніше, — 41,4 грн/дол.
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