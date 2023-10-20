Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро перед выходными

Курс доллара перед выходными изменился — сколько теперь стоит валюта
Курс валют, установленный на понедельник, 23 октября, снова изменился. Так, согласно официальным данным Национального банка Украины (НБУ), доллар стоит 36,54 грн (-0,07). Евро установлен на уровне 38,70 грн/евро (+0,05).
Об этом свидетельствует информация на сайте Нацбанка.
Курс доллара и евро
На наличном рынке Украины американская валюта в среднем стоит 38,01 грн (-0,01). В покупке — 37,42 грн (-0,02), в продаже — 38,10 (-0,05). Евро стоит в покупке 39,73 грн (+0,09), в продаже — 40,64 грн.
- ПриватБанк — 37,20 грн (-0,10) — 37,80 грн (-0,10);
- Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
- Правэкс-Банк — 37,50 грн (-0,25) — 38,10 грн (-0,10);
- Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,86 грн;
- Укрсиббанк — 37,40 грн — 37,90 грн (-0,05);
- Sense bank — 37,70 — 38,00 грн (-0,10).
Курс валют в обменниках
В обменниках доллар стоит: в покупке — 37,95 грн, в продаже — 38,07 (-0,05). Цена евро в покупке — 40,30 грн (+0,05), в продаже — 40,45 грн (+0,20).
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Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) Андрей Пышный прокомментировал принятие законопроекта о введении пожизненного статуса PEP (Politically Exposed Persons, РЭРs). В частности, уточнил уровень ужесточения финансового мониторинга.
Также мы писали, что в Украине субъектов декларирования хотят обязать указывать в декларациях информацию об операциях по покупке валюты, если сумма больше 134 тыс. грн. В частности, речь идет о чиновниках, депутатах, судьях.
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