Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро перед выходными

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Курс валют, установленный на понедельник, 23 октября, снова изменился. Так, согласно официальным данным Национального банка Украины (НБУ), доллар стоит 36,54 грн (-0,07). Евро установлен на уровне 38,70 грн/евро (+0,05).

Об этом свидетельствует информация на сайте Нацбанка.

Читайте также:

Курс доллара и евро

На наличном рынке Украины американская валюта в среднем стоит 38,01 грн (-0,01). В покупке — 37,42 грн (-0,02), в продаже — 38,10 (-0,05). Евро стоит в покупке 39,73 грн (+0,09), в продаже — 40,64 грн.

ПриватБанк — 37,20 грн (-0,10) — 37,80 грн (-0,10);

Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;

Правэкс-Банк — 37,50 грн (-0,25) — 38,10 грн (-0,10);

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,86 грн;

Укрсиббанк — 37,40 грн — 37,90 грн (-0,05);

Sense bank — 37,70 — 38,00 грн (-0,10).

Курс валют в обменниках

В обменниках доллар стоит: в покупке — 37,95 грн, в продаже — 38,07 (-0,05). Цена евро в покупке — 40,30 грн (+0,05), в продаже — 40,45 грн (+0,20).

Источник: Минфин

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) Андрей Пышный прокомментировал принятие законопроекта о введении пожизненного статуса PEP (Politically Exposed Persons, РЭРs). В частности, уточнил уровень ужесточения финансового мониторинга.

Также мы писали, что в Украине субъектов декларирования хотят обязать указывать в декларациях информацию об операциях по покупке валюты, если сумма больше 134 тыс. грн. В частности, речь идет о чиновниках, депутатах, судьях.