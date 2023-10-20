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Курс доллара перед выходными изменился — сколько теперь стоит валюта

20 октября 2023 23:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская
Курс валют в Украине — сколько стоят доллар и евро перед выходными
Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксения Лисновская

Курс валют, установленный на понедельник, 23 октября, снова изменился. Так, согласно официальным данным Национального банка Украины (НБУ), доллар стоит 36,54 грн (-0,07). Евро установлен на уровне 38,70 грн/евро (+0,05).

Об этом свидетельствует информация на сайте Нацбанка.

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Курс доллара и евро

На наличном рынке Украины американская валюта в среднем стоит 38,01 грн (-0,01). В покупке — 37,42 грн (-0,02), в продаже — 38,10 (-0,05). Евро стоит в покупке 39,73 грн (+0,09), в продаже — 40,64 грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн (-0,10) — 37,80 грн (-0,10);
  • Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
  • Правэкс-Банк — 37,50 грн (-0,25) — 38,10 грн (-0,10);
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,86 грн;
  • Укрсиббанк — 37,40 грн — 37,90 грн (-0,05);
  • Sense bank — 37,70 — 38,00 грн (-0,10).

Курс валют в обменниках

В обменниках доллар стоит: в покупке — 37,95 грн, в продаже — 38,07 (-0,05). Цена евро в покупке — 40,30 грн (+0,05), в продаже — 40,45 грн (+0,20).

 

курс валют на 23 октября
Источник: Минфин

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Напомним, в Национальном банке Украины (НБУ) Андрей Пышный прокомментировал принятие законопроекта о введении пожизненного статуса PEP (Politically Exposed Persons, РЭРs). В частности, уточнил уровень ужесточения финансового мониторинга.

Также мы писали, что в Украине субъектов декларирования хотят обязать указывать в декларациях информацию об операциях по покупке валюты, если сумма больше 134 тыс. грн. В частности, речь идет о чиновниках, депутатах, судьях.

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