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Курс долара перед вихідними змінився — скільки тепер коштує валюта

20 жовтня 2023 23:20
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро перед вихідними
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

Курс валют, встановлений на понеділок, 23 жовтня, знову змінився. Так, відповідно до офіційних даних Національного банку України (НБУ), долар коштує 36,54 грн (-0,07). Євро встановлено на рівні 38,70 грн/євро (+0,05).

Про це свідчить інформація на сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро

На готівковому ринку України американська валюта у середньому коштує 38,01 грн (-0,01). У купівлі — 37,42 грн (-0,02), в продажу — 38,10 (-0,05). Євро коштує у купівлі 39,73 грн (+0,09), у продажу — 40,64 грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн (-0,10) — 37,80 грн (-0,10);
  • Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;
  • Правекс-Банк — 37,50 грн (-0,25) — 38,10 грн (-0,10);
  • Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,86 грн;
  • Укрсиббанк  — 37,40 грн  — 37,90 грн (-0,05);
  • Sense bank — 37,70 — 38,00 грн (-0,10).

Курс валют в обмінниках

В обмінниках долар коштує: у купівлі — 37,95 грн, у продажу — 38,07 (-0,05). Ціна євро у купівлі — 40,30 грн (+0,05), у продажу — 40,45 грн (+0,20).

 

курс валют на 23 жовтня
Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, у Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний прокоментував ухвалення законопроєкту про запровадження довічного статусу PEP (Politically Exposed Persons, РЕРs). Зокрема, уточнив рівень жорсткості фінансового моніторингу.

Також ми писали, що в Україні суб’єктів декларування хочуть зобов’язати вказувати у деклараціях інформацію про операції з купівлі валюти, якщо сума більша за 134 тис. грн. Зокрема, йдеться про чиновників, депутатів, суддів.

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