Курс валют в Україні — скільки коштують долар та євро перед вихідними

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Курс валют, встановлений на понеділок, 23 жовтня, знову змінився. Так, відповідно до офіційних даних Національного банку України (НБУ), долар коштує 36,54 грн (-0,07). Євро встановлено на рівні 38,70 грн/євро (+0,05).

Про це свідчить інформація на сайті Нацбанку.

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На готівковому ринку України американська валюта у середньому коштує 38,01 грн (-0,01). У купівлі — 37,42 грн (-0,02), в продажу — 38,10 (-0,05). Євро коштує у купівлі 39,73 грн (+0,09), у продажу — 40,64 грн.

ПриватБанк — 37,20 грн (-0,10) — 37,80 грн (-0,10);

Ощадбанк — 37,50 грн — 38,20 грн;

Правекс-Банк — 37,50 грн (-0,25) — 38,10 грн (-0,10);

Райффайзенбанк — 37,40 грн — 37,86 грн;

Укрсиббанк — 37,40 грн — 37,90 грн (-0,05);

Sense bank — 37,70 — 38,00 грн (-0,10).

Курс валют в обмінниках

В обмінниках долар коштує: у купівлі — 37,95 грн, у продажу — 38,07 (-0,05). Ціна євро у купівлі — 40,30 грн (+0,05), у продажу — 40,45 грн (+0,20).

Джерело: Мінфін

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Нагадаємо, у Національного банку України (НБУ) Андрій Пишний прокоментував ухвалення законопроєкту про запровадження довічного статусу PEP (Politically Exposed Persons, РЕРs). Зокрема, уточнив рівень жорсткості фінансового моніторингу.

Також ми писали, що в Україні суб’єктів декларування хочуть зобов’язати вказувати у деклараціях інформацію про операції з купівлі валюти, якщо сума більша за 134 тис. грн. Зокрема, йдеться про чиновників, депутатів, суддів.