Курс валют на 30 августа – доллар стремительно обвалился

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины (НБУ) обнародовали официальный курс валют на 30 августа 2023 года. Согласно ему, евро в покупке опустился на восемь копеек, стоит 39,45 грн/евро, а доллар неизменный — 36,56 грн.

Об этом свидетельствует информация на официальном сайте Нацбанка.

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Курс доллара и евро на 30 августа

По информации НБУ, цена европейской валюты в продаже — 39,84 грн/евро (-0,07), а стоимость американской валюты такая же — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар резко подешевел: в среднем стоит 37,89 грн. В покупке — 37,47 грн (-0,19), в продаже — 38,27 (-0,22). Евро стоит в покупке 40,62 (-0,25) грн, в продаже — 41,70 (-0,28) грн.

ПриватБанк — 37,15 грн (-0,40) — 37,75 грн (-0,40);

ТАСкомбанк — 37,50 грн (-0,15) — 38,20 грн (-0,15);

Ощадбанк — 37,90 грн (-0,05) — 38,75 грн;

Укрэксимбанк — 37,55 грн (-0,15) — 38,35 грн (-0,15);

Sense bank — 37,80 грн (-0,15) — 38,40 грн (-0,15);

Райффайзен Банк — 37,60 (-0,25) грн — 38,40 грн (-0,35).

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 37,80 (-0,26) грн, в продаже — 38,00 (-0,30) грн. Евро в покупке — 41,05 (-0,35) грн, в продаже — 41,40 77 (-0,37).

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Напомним, Государственная налоговая служба Украины (ГНС) в 2023 году намерена провести плановые документальные проверки более 1 тыс. компаний, в частности, банков.

Также мы писали, что Национальный банк Украины (НБУ) в августе 2023 года изменил требования к выполнению операций по пополнению банковских карт через программно-технические комплексы самообслуживания (ПТКС), усилив проверки. Однако впоследствии внес некоторые коррективы.