Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Гроші arrow Долар несподівано обвалився: курс валют на 30 серпня arrow

Долар несподівано обвалився: курс валют на 30 серпня

29 серпня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 30 серпня — долар стрімко обвалився
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) оприлюднили офіційний курс валют на 30 серпня 2023 року. Згідно з ним, євро у купівлі опустився на вісім копійок, коштує 39,45 грн/євро, а долар незмінний — 36,56 грн.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті Нацбанку.

Читайте також:

Курс долара та євро на 30 серпня

За інформацією НБУ, ціна європейської валюти у продажу — 39,84 грн/євро (-0,07), а вартість американської валюти така ж — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар різко подешевшав: у середньому коштує 37,89 грн. У купівлі — 37,47 грн (-0,19), в продажу — 38,27 (-0,22). Євро коштує у купівлі 40,62 (-0,25) грн, у продажу — 41,70 (-0,28) грн.

  • ПриватБанк — 37,15 грн (-0,40) — 37,75 грн (-0,40);
  • ТАСкомбанк — 37,50 грн (-0,15) — 38,20 грн (-0,15);
  • Ощадбанк — 37,90 грн (-0,05) — 38,75 грн;
  • Укрексімбанк — 37,55 грн (-0,15) — 38,35 грн (-0,15);
  • Sense bank — 37,80 грн (-0,15) — 38,40 грн (-0,15);
  • Райффайзен Банк — 37,60 (-0,25) грн — 38,40 грн (-0,35).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 37,80 (-0,26) грн, у продажу — 38,00 (-0,30) грн. Євро у купівлі — 41,05 (-0,35) грн, у продажу — 41,40 77 (-0,37).

Якщо вам потрібно швидко конвертувати будь-яку валюту — використовуйте наш зручний калькулятор.

Більше про валюту

Нагадаємо, Державна податкова служба України (ДПС) у 2023 році має намір провести планові документальні перевірки більш ніж 1 тис. компаній, зокрема, банків.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео
Ексклюзив

06:53Воювати підуть всі чоловіки: у ВР назвали умову

06:10 Мінімальна зарплата в Україні суттєво зросте: відомо, коли й на скільки

Новина з фото

03:49У Житомирі вибухи: БпЛА дісталися міста

12:45 Ломаченко звернувся до Усика після бою з Дюбуа: що сказав ексчемпіон

19:15 Українцям хочуть по-новому вручати повістки: що зміниться

None

Головні новини 29 серпня: прощання з пілотом "Джусом", просування ЗСУ, угода з Японією

11:25 Як мотивувати людей іти в армію: відповідь Резнікова

23:35 В Укренерго зробили важливу заяву щодо відключень світла взимку

08:50 Бійка "Динамо" з "Арісом": з'явилося відео з найкращого ракурсу

01:10 В Україні хочуть штрафувати власників автівок із ГБО

09:07 Євро і долар різко подорожчали: курс 16 серпня

Актуальне по темі

LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB LEVCHYK SPECTRUMHUB

Допоможіть дітям
із розладами спектру аутизму

адаптуватись до нових умов життя під час війни

Допомогти зараз