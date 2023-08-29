Курс валют на 30 серпня — долар стрімко обвалився

Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE

У Національному банку України (НБУ) оприлюднили офіційний курс валют на 30 серпня 2023 року. Згідно з ним, євро у купівлі опустився на вісім копійок, коштує 39,45 грн/євро, а долар незмінний — 36,56 грн.

Про це свідчить інформація на офіційному сайті Нацбанку.

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Курс долара та євро на 30 серпня

За інформацією НБУ, ціна європейської валюти у продажу — 39,84 грн/євро (-0,07), а вартість американської валюти така ж — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар різко подешевшав: у середньому коштує 37,89 грн. У купівлі — 37,47 грн (-0,19), в продажу — 38,27 (-0,22). Євро коштує у купівлі 40,62 (-0,25) грн, у продажу — 41,70 (-0,28) грн.

ПриватБанк — 37,15 грн (-0,40) — 37,75 грн (-0,40);

ТАСкомбанк — 37,50 грн (-0,15) — 38,20 грн (-0,15);

Ощадбанк — 37,90 грн (-0,05) — 38,75 грн;

Укрексімбанк — 37,55 грн (-0,15) — 38,35 грн (-0,15);

Sense bank — 37,80 грн (-0,15) — 38,40 грн (-0,15);

Райффайзен Банк — 37,60 (-0,25) грн — 38,40 грн (-0,35).

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 37,80 (-0,26) грн, у продажу — 38,00 (-0,30) грн. Євро у купівлі — 41,05 (-0,35) грн, у продажу — 41,40 77 (-0,37).

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Нагадаємо, Державна податкова служба України (ДПС) у 2023 році має намір провести планові документальні перевірки більш ніж 1 тис. компаній, зокрема, банків.

Також ми писали, що Національний банк України (НБУ) у серпні 2023 року змінив вимоги до виконання операцій із поповнення банківських карток через програмно-технічні комплекси самообслуговування (ПТКС), посиливши перевірки. Однак згодом вніс деякі корективи.