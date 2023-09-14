Курс валют на 14 сентября — доллар и евро активно дорожают

Обменный пункт. Фото: Новини.LIVE

В Национальном банке Украины установили официальный курс валют на 14 сентября. Согласно ему, евро в покупке повысился на девять копеек, до 39,28 грн/евро, а доллар остается неизменным — 36,56 грн.

Таковы данные на официальном сайте НБУ.

Читайте также:

Курс доллара и евро 14 сентября

По этой информации, стоимость евровалюты в продаже — 39,67 грн/евро (+0,10), доллара — 36,93 грн.

На украинском наличном рынке американская валюта дорожает. В среднем стоит 38,15 грн (+0,01). В покупке — 37,60 грн (+0,07), в продаже — 38,29 (+0,06). Евро стоит в покупке 40,44 грн (+0,06), в продаже — 41,45 (+0,01) грн.

ПриватБанк — 37,40 грн (+0,10) — 38,00 грн (+0,10);

Укрэксимбанк — 37,60 грн — 38,40 грн;

Укрсиббанк — 37,45 грн (+0,05) — 38,20 грн (+0,05);

Ощадбанк — 37,80 грн — 38,50 грн;

ТАСкомбанк — 37,65 грн (+0,10) — 38,55 грн (+0,25);

Sense bank — 37,70 грн (+0,10) — 38,20 грн (+0,10);

Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,08 грн (+0,08), в продаже — 38,25 (+0,15 грн). Евро в покупке — 40,95 грн (+0,12), в продаже — 41,16 (+0,16).

Если вам нужно быстро конвертировать любую валюту — используйте наш удобный калькулятор.

Больше о валюте

Напомним, доходы украинских банков продолжают превосходить собственные рекорды: в июне отчитались о 15,5 млрд грн, а за январь-июль — 83,2 млрд грн. Это самый высокий показатель за последние 15 лет, говорят эксперты.

Также мы писали, что в 2024 году курс национальной валюты ослабнет. Такого мнения придерживаются представители Министерства финансов и украинского бизнеса.