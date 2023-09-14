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Долар і євро стрімко дорожчають: курс валют на 14 вересня

14 вересня 2023 09:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 14 вересня — долар і євро активно дорожчають
Обмінний пункт. Фото: Новини.LIVE
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) встановили офіційний курс валют на 14 вересня. Згідно з ним, євро у купівлі підвищився на дев'ять копійок, до 39,28 грн/євро, а долар залишається незмінний — 36,56 грн.

Такі дані на офіційному сайті НБУ.

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Курс долара та євро 14 вересня

За цією інформацією, вартість євровалюти у продажу — 39,67 грн/євро (+0,10), долара — 36,93 грн.

На українському готівковому ринку американська валюта дорожчає. У середньому коштує 38,15 грн (+0,01). У купівлі — 37,60 грн (+0,07), в продажу — 38,29 (+0,06). Євро коштує у купівлі 40,44 грн (+0,06), у продажу — 41,45 (+0,01) грн.

  • ПриватБанк — 37,40 грн (+0,10) — 38,00 грн (+0,10);
  • Укрексімбанк — 37,60 грн — 38,40 грн;
  • Укрсиббанк — 37,45 грн (+0,05) — 38,20 грн (+0,05);
  • Ощадбанк — 37,80 грн — 38,50 грн;
  • ТАСкомбанк — 37,65 грн (+0,10) — 38,55 грн (+0,25);
  • Sense bank — 37,70 грн (+0,10) — 38,20 грн (+0,10);
  • Райффайзен Банк — 37,60 грн — 38,20 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,08 грн (+0,08), у продажу — 38,25 (+0,15 грн). Євро у купівлі — 40,95 грн (+0,12), у продажу — 41,16 (+0,16).

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Більше про валюту

Нагадаємо, доходи українських банків продовжують перевершувати власні рекорди: у червні відзвітували про 15,5 млрд грн, а за січень-липень — 83,2 млрд грн. Це є найвищим показником за останні 15 років, кажуть експерти.

Також ми писали, що у 2024 році курс національної валюти ослабне. Такої думки дотримуються представники Міністерства фінансів та українського бізнесу.

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