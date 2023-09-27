Курс валют на 28 сентября — доллар стремительно падает в цене в банках и обменниках

Обменный пункт в Киеве. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

В Национальном банке Украины обновили официальный курс валют на четверг, 28 сентября. Согласно ему евро стоит 38,48 грн/евро (-0,24), доллар неизменен — 36,56 грн.

Об этом свидетельствуют данные на официальном портале НБУ.

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Курс доллара и евро на 28 сентября

По информации НБУ, стоимость евровалюты в продаже — 38,85 грн/евро (-0,25), доллара — 36,93 грн.

На наличном рынке доллар в среднем стоит 38,12 грн (-0,04). В покупке — 37,50 грн (-0,07), в продаже — 38,21 (-0,07). Евро стоит в покупке 40,01 грн (-0,15), в продаже — 40,95 (-0,13) грн.

ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;

Ощадбанк — 37,40 грн (-0,25) — 38,30 грн;

Правэксбанк — 37,60 грн (-0,05) — 38,20 грн (-0,05);

Кредобанк — 37,67 грн (-0,20) — 38,19 грн (-0,20);

Райффайзен Банк — 37,40 грн — 37,95 грн.

Курс валют в обменниках

В обменных пунктах доллар стоит: в покупке — 38,06 грн (-0,05), в продаже — 38,20 (-0,05). Цена евро в покупке — 40,50 грн (-0,15), в продаже — 40,80 (-0,13).

Источник: Минфин

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Что еще стоит знать

Напомним, украинские банки отчитались о рекордных за всю историю независимости страны доходах. В частности, за восемь месяцев доход финучреждений составил 95,1 млрд грн.

Также мы писали, что НБУ за последнюю неделю ослабил поддержку курса гривны. Продал гораздо меньшую сумму иностранной валюты на межбанковском рынке.