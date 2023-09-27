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Долар активно дешевшає у банках та обмінниках: курс валют на 28 вересня

27 вересня 2023 23:05
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська
Курс валют на 28 вересня — долар стрімко падає в ціні у банках та обмінниках
Обмінний пункт у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
a84b7c2e-7477-482c-f936-f29f39514700 - Ксенія Лисновська

У Національному банку України (НБУ) оновили офіційний курс валют на четвер, 28 вересня. Відповідно до нього, євро коштує 38,48 грн/євро (-0,24), долар незмінний — 36,56 грн.

Про це свідчать дані на офіційному порталі НБУ.

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Курс долара та євро на 28 вересня

За інформацією НБУ, вартість євровалюти у продажу — 38,85 грн/євро (-0,25), долара — 36,93 грн.

На готівковому ринку долар у середньому коштує 38,12 грн (-0,04). У купівлі — 37,50 грн (-0,07), в продажу — 38,21 (-0,07). Євро коштує у купівлі 40,01 грн (-0,15), у продажу — 40,95 (-0,13) грн.

  • ПриватБанк — 37,20 грн — 37,80 грн;
  • Ощадбанк — 37,40 грн (-0,25) — 38,30 грн;
  • Правексбанк — 37,60 грн (-0,05) — 38,20 грн (-0,05);
  • Кредобанк — 37,67 грн (-0,20) — 38,19 грн (-0,20);
  • Райффайзен Банк — 37,40 грн — 37,95 грн.

Курс валют в обмінниках

В обмінних пунктах долар коштує: у купівлі — 38,06 грн (-0,05), у продажу — 38,20 (-0,05). Ціна євро у купівлі — 40,50 грн (-0,15), в продажу — 40,80 (-0,13).

 

курс валют на 28 вересня
Джерело: Мінфін

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Що ще варто знати

Нагадаємо, українські банки відзвітували про рекордні за всю історію незалежності країни прибутки. Зокрема, за вісім місяців дохід фінустанов сягнув 95,1 млрд грн.

Також ми писали, що НБУ за останній тиждень послабив підтримку курсу гривні. Продав значно меншу суму іноземної валюти на міжбанківському ринку.

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