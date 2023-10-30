Недвижимость в Украине — юристы рассказали о спорных ситуациях с документами

Завизированные печатью документы. Фото: Unplush

Украинцам рассказали, что нужно делать при потере документов на недвижимость во время войны. В крайних случаях советуют обращаться в суд.

Об этом говорится в материалах Министерства по реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

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Как восстановить утраченные документы на недвижимость

Как отмечают в ведомстве, на фоне войны многие теряют документы на право собственности. Однако, чтобы получить возмещение за разрушенный дом, нужно их восстановить. Новые документы будут иметь такую же юридическую силу, что и оригиналы.

Если документы были выданы до 2003 года, то получить дубликат можно у нотариуса, который выдал этот документ. Обратиться можно в нотариальный архив, должностным лицам органов местного самоуправления или ЦПАУ.

В случае, если право собственности на недвижимость было оформлено после 2003 года, то данные о праве собственности гражданин может получить из Госреестра прав на недвижимое имущество самостоятельно, через нотариуса или ЦПАУ.

Пошаговая инструкция по восстановлению документов

Источник: Мининтеграции

Как объясняют юристы Телеграмм-канала "Адвокат права", нотариусы могут выдать дубликаты следующих документов:

договор о купле-продаже недвижимости;

договор дарения;

договор мены недвижимости;

свидетельства о наследстве по закону или завещанию.

Если человек не помнит, какой именно нотариус проводил регистрацию документа, то можно получить платную справку из Реестра на сайте Минюста, содержащую данные о дате регистрации и нотариусе, который его осуществлял.

В то же время, ЦПАУ могут выдавать дубликаты свидетельства о приватизации недвижимости. Список документов необходимо уточнять в ЦПАУ, где предоставляют такие услуги.

Как поступить в случае отказа предоставить дубликат

По словам юристов, в случае отказа в оформлении документов на право собственности или получении дубликата граждане должны решать соответствующие вопросы в судебном порядке.

Истец должен к заявлению в суд добавить письменный отказ нотариуса или иного органа, выдающего документы на право собственности, отметили специалисты.

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