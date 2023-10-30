Нерухомість в Україні — юристи розповіли про спірні ситуації з документами

Завізовані печаткою документи. Фото: Unplush

Українцям розповіли, що потрібно робити у разі втрати документів на нерухомість під час війни. У крайніх випадках радять звертатися до суду.

Про це йдеться у матеріалах Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

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Як відновити втрачені документи на нерухомість

Як зазначають у відомстві, на тлі війни багато людей втрачають документи на право власності. Проте, щоб отримати відшкодування за зруйновану оселю, потрібно їх відновити. Нові документи матимуть таку ж юридичну силу, що й оригінали.

Якщо документи були видані до 2003 року, то отримати дублікат можна у нотаріуса, який видав цей документ. Звернутися можна до нотаріального архіву, посадовців органів місцевого самоврядування чи ЦНАП.

У разі, якщо право власності на нерухомість було оформлене після 2003 року, то дані про право власності громадянин може отримати з Держреєстру речових прав на нерухоме майно самостійно, через нотаріуса чи ЦНАП.

Покрокова інструкція з відновлення документів

Джерело: Мінінтеграції

Як пояснюють юристи Телеграм-каналу "Адвокат права", нотаріуси можуть видати дублікати наступних документів:

договір щодо купівлі-продажу нерухомості;

договір дарування;

договір міни нерухомості;

свідоцтва про спадщину за законом чи заповітом.

Якщо людина не памʼятає, який саме нотаріус проводив реєстрацію документа, то можна отримати платну довідку з Реєстру на сайті Мінюсту, яка містить дані про дату реєстрації та нотаріуса, що її здійснював.

Водночас ЦНАПи можуть видавати дублікати свідоцтва про приватизацію нерухомості. Перелік документів необхідно уточнювати у ЦНАПах, де надають такі послуги.

Як діяти у разі відмови надати дублікат

За словами юристів, у випадку відмови в оформленні документів на право власності чи в отриманні дубліката громадяни повинні вирішувати відповідні питання у судовому порядку.

Позивач має до заяви до суду додати письмову відмову нотаріуса чи іншого органу, що видає документи на право власності, зазначили фахівці.

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